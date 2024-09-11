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СМИ назвали Харрис пережитком штампов предыдущей эпохи
СМИ назвали Харрис пережитком штампов предыдущей эпохи - РИА Новости, 11.09.2024
СМИ назвали Харрис пережитком штампов предыдущей эпохи
Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис обращалась к избитым шаблонам прошлого в ходе дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:58
2024-09-11T15:58
2024-09-11T15:58
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дональд трамп
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты харрис и трампа
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис обращалась к избитым шаблонам прошлого в ходе дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, пишет журналист Дэниел Маккарти в статье для издания American Conservative. "Тема за темой Трамп был таким же бесцеремонным, как и всегда, в то время как Харрис была пережитком штампов предыдущей эпохи. Не проявляя ни малейшего понимания иронии, она в какой-то момент сказала... "Важно, чтобы мы двигались вперед, чтобы мы забыли об этой старой избитой риторике", - отмечает колумнист. По мнению Маккарти, Харрис воплощает худшие черты истеблишмента Вашингтона, включая то худшее, что есть в Республиканской партии. Как считает обозреватель издания, Харрис, несмотря на свои лозунги о движении вперед, отстаивает существующий порядок вещей. "Еще больше иммиграции, больше войн, которые не могут быть выиграны, меньше рабочих мест в сфере производства и повсеместно аборты без ограничений - вот чего хочет старая элита обеих партий и, если Камала Харрис победит, именно это Америка и получит", - заключил Маккарти. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/kharris-1972054741.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), америка, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, США, Вашингтон (штат), Америка, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
СМИ назвали Харрис пережитком штампов предыдущей эпохи
American Conservative: Харрис проявила себя как пережиток прошлого в дебатах