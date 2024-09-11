https://ria.ru/20240911/debaty-1972074068.html
Эксперт рассказал, чего не хватило Трампу и Харрис на дебатах
Эксперт рассказал, чего не хватило Трампу и Харрис на дебатах - РИА Новости, 11.09.2024
Эксперт рассказал, чего не хватило Трампу и Харрис на дебатах
Выступления кандидата на пост президента США от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа и кандидата от демократов, вице-президента Камалы Харрис на... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:16
2024-09-11T13:16
2024-09-11T13:24
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дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты харрис и трампа
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Выступления кандидата на пост президента США от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа и кандидата от демократов, вице-президента Камалы Харрис на дебатах прошли предсказуемо, им не хватило предметного обсуждения насущных тем, заявила РИА Новости эксперт по политике США и профессор Ирландского национального университета в Корке Клода Харрингтон. "Было затронуто много вопросов, но, что, как я считаю, расстроило, - это то, что важные темы упоминались, но необязательно рассматривались в подробностях. Например, когда модератор задал Дональду Трампу вопрос о его плане депортации, Дональд Трамп не сказал совсем ничего конкретного, чтобы объяснить, как именно он собирается выдворить из США 11 миллионов нелегальных мигрантов. Модераторы могли бы и сильнее настаивать на подробном ответе", - заявила эксперт. По словам Харрингтон, Трамп использовал во время дебатов ту же стратегию, что в 2016 и 2020 годах, а Харрис испытывала на дебатах значительное давление. "Думаю, оба кандидата выступили достаточно предсказуемо, так как Дональд Трамп предпочитает подчеркивать всё, что с Америкой происходит не так, и внушать избирателям страх... Она (Харрис - ред.) сохранила самообладание под давлением и предложила ряд конкретных политических мер, которые могут обеспечить некоторую дистанцию между ней и администрацией Байдена", - отметила Харрингтон. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Эксперт рассказал, чего не хватило Трампу и Харрис на дебатах
Харрингтон: выступления Трампа и Харрис были предсказуемы и малосодержательны
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Выступления кандидата на пост президента США от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа и кандидата от демократов, вице-президента Камалы Харрис на дебатах прошли предсказуемо, им не хватило предметного обсуждения насущных тем, заявила РИА Новости эксперт по политике США и профессор Ирландского национального университета в Корке Клода Харрингтон.
"Было затронуто много вопросов, но, что, как я считаю, расстроило, - это то, что важные темы упоминались, но необязательно рассматривались в подробностях. Например, когда модератор задал Дональду Трампу вопрос о его плане депортации, Дональд Трамп не сказал совсем ничего конкретного, чтобы объяснить, как именно он собирается выдворить из США 11 миллионов нелегальных мигрантов. Модераторы могли бы и сильнее настаивать на подробном ответе", - заявила эксперт.
По словам Харрингтон, Трамп использовал во время дебатов ту же стратегию, что в 2016 и 2020 годах, а Харрис испытывала на дебатах значительное давление.
"Думаю, оба кандидата выступили достаточно предсказуемо, так как Дональд Трамп предпочитает подчеркивать всё, что с Америкой
происходит не так, и внушать избирателям страх... Она (Харрис - ред.) сохранила самообладание под давлением и предложила ряд конкретных политических мер, которые могут обеспечить некоторую дистанцию между ней и администрацией Байдена", - отметила Харрингтон.
Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.