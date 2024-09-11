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Трамп назвал условие для проведения вторых дебатов с Харрис
Трамп назвал условие для проведения вторых дебатов с Харрис - РИА Новости, 11.09.2024
Трамп назвал условие для проведения вторых дебатов с Харрис
Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп допустил участие во вторых дебатах со своей конкуренткой от демократов и вице-президентом Камалой... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:33
2024-09-11T08:33
2024-09-11T08:33
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп допустил участие во вторых дебатах со своей конкуренткой от демократов и вице-президентом Камалой Харрис. "Возможно... Если они (дебаты) пройдут на честной платформе", - заявил он в комментарии Fox News на вопрос о том, будет ли он участвовать в новых дебатах. Ранее конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя ход дебатов, назвала телеканал ABC News, на котором они проходили, чрезвычайно предвзятым.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, марджори тейлор грин, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Марджори Тейлор Грин, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал условие для проведения вторых дебатов с Харрис
Трамп допустил участие во вторых дебатах с Харрис при одном условии