https://ria.ru/20240911/debaty-1971982891.html

Трамп назвал условие для проведения вторых дебатов с Харрис

Трамп назвал условие для проведения вторых дебатов с Харрис - РИА Новости, 11.09.2024

Трамп назвал условие для проведения вторых дебатов с Харрис

Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп допустил участие во вторых дебатах со своей конкуренткой от демократов и вице-президентом Камалой... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T08:33

2024-09-11T08:33

2024-09-11T08:33

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марджори тейлор грин

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп допустил участие во вторых дебатах со своей конкуренткой от демократов и вице-президентом Камалой Харрис. "Возможно... Если они (дебаты) пройдут на честной платформе", - заявил он в комментарии Fox News на вопрос о том, будет ли он участвовать в новых дебатах. Ранее конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя ход дебатов, назвала телеканал ABC News, на котором они проходили, чрезвычайно предвзятым.

https://ria.ru/20240911/tramp-1971973319.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, марджори тейлор грин, выборы президента сша — 2024