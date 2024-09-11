https://ria.ru/20240911/debaty-1971978851.html

Назван тайный "победитель" дебатов Трампа и Харрис

Назван тайный "победитель" дебатов Трампа и Харрис - РИА Новости, 11.09.2024

Назван тайный "победитель" дебатов Трампа и Харрис

Телеканал ABC стал худшим организатором президентских дебатов в истории США, такое мнение выразил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби в социальной сети РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T07:32

2024-09-11T07:32

2024-09-11T12:23

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дональд трамп

камала харрис

майк хакаби

выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты харрис и трампа

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Телеканал ABC стал худшим организатором президентских дебатов в истории США, такое мнение выразил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби в социальной сети X.Политик прокомментировал прошедшие на площадке канала в среду дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис."Стоит отдать ABC должное за одну вещь. Они одержали победу в состязании на худшее проведение президентских дебатов в истории", — написал он.По мнению политика, канал CNN сработал гораздо лучше во время дебатов между Трампом и действующим президентом Джо Байденом в июне.Сторонники Трампа и республиканские политики активно обвиняют канал ABC в предвзятом отношении к их кандидату во время дебатов. По мнению комментаторов, модераторы мероприятия Дэвид Мюэр и Линдси Дэвис отказывались задавать неудобные вопросы Харрис, а сама телесеть не проверяла ее утверждения на соответствие фактам.

https://ria.ru/20240911/kharris-1971973872.html

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