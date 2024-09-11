https://ria.ru/20240911/debaty-1971978851.html
Назван тайный "победитель" дебатов Трампа и Харрис
Назван тайный "победитель" дебатов Трампа и Харрис - РИА Новости, 11.09.2024
Назван тайный "победитель" дебатов Трампа и Харрис
Телеканал ABC стал худшим организатором президентских дебатов в истории США, такое мнение выразил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби в социальной сети РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:32
2024-09-11T07:32
2024-09-11T12:23
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Телеканал ABC стал худшим организатором президентских дебатов в истории США, такое мнение выразил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби в социальной сети X.Политик прокомментировал прошедшие на площадке канала в среду дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис."Стоит отдать ABC должное за одну вещь. Они одержали победу в состязании на худшее проведение президентских дебатов в истории", — написал он.По мнению политика, канал CNN сработал гораздо лучше во время дебатов между Трампом и действующим президентом Джо Байденом в июне.Сторонники Трампа и республиканские политики активно обвиняют канал ABC в предвзятом отношении к их кандидату во время дебатов. По мнению комментаторов, модераторы мероприятия Дэвид Мюэр и Линдси Дэвис отказывались задавать неудобные вопросы Харрис, а сама телесеть не проверяла ее утверждения на соответствие фактам.
https://ria.ru/20240911/kharris-1971973872.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, майк хакаби, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Майк Хакаби, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Назван тайный "победитель" дебатов Трампа и Харрис
Экс-губернатор Хакаби: звание худшего организатора дебатов в истории выиграл ABC
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Телеканал ABC стал худшим организатором президентских дебатов в истории США, такое мнение выразил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби в социальной сети X.
Политик прокомментировал прошедшие на площадке канала в среду дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
"Стоит отдать ABC должное за одну вещь. Они одержали победу в состязании на худшее проведение президентских дебатов в истории", — написал он.
По мнению политика, канал CNN сработал гораздо лучше во время дебатов между Трампом и действующим президентом Джо Байденом в июне.
Сторонники Трампа и республиканские политики активно обвиняют канал ABC в предвзятом отношении к их кандидату во время дебатов. По мнению комментаторов, модераторы мероприятия Дэвид Мюэр и Линдси Дэвис отказывались задавать неудобные вопросы Харрис, а сама телесеть не проверяла ее утверждения на соответствие фактам.