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Назван тайный "победитель" дебатов Трампа и Харрис - РИА Новости, 11.09.2024
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07:32 11.09.2024 (обновлено: 12:23 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/debaty-1971978851.html
Назван тайный "победитель" дебатов Трампа и Харрис
Назван тайный "победитель" дебатов Трампа и Харрис - РИА Новости, 11.09.2024
Назван тайный "победитель" дебатов Трампа и Харрис
Телеканал ABC стал худшим организатором президентских дебатов в истории США, такое мнение выразил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби в социальной сети РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:32
2024-09-11T12:23
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
майк хакаби
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты харрис и трампа
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Телеканал ABC стал худшим организатором президентских дебатов в истории США, такое мнение выразил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби в социальной сети X.Политик прокомментировал прошедшие на площадке канала в среду дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис."Стоит отдать ABC должное за одну вещь. Они одержали победу в состязании на худшее проведение президентских дебатов в истории", — написал он.По мнению политика, канал CNN сработал гораздо лучше во время дебатов между Трампом и действующим президентом Джо Байденом в июне.Сторонники Трампа и республиканские политики активно обвиняют канал ABC в предвзятом отношении к их кандидату во время дебатов. По мнению комментаторов, модераторы мероприятия Дэвид Мюэр и Линдси Дэвис отказывались задавать неудобные вопросы Харрис, а сама телесеть не проверяла ее утверждения на соответствие фактам.
https://ria.ru/20240911/kharris-1971973872.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, майк хакаби, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Майк Хакаби, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Назван тайный "победитель" дебатов Трампа и Харрис

Экс-губернатор Хакаби: звание худшего организатора дебатов в истории выиграл ABC

© AP Photo / Alex BrandonБывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис перед предвыборными дебатами
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис перед предвыборными дебатами - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис перед предвыборными дебатами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Телеканал ABC стал худшим организатором президентских дебатов в истории США, такое мнение выразил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби в социальной сети X.
Политик прокомментировал прошедшие на площадке канала в среду дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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"Стоит отдать ABC должное за одну вещь. Они одержали победу в состязании на худшее проведение президентских дебатов в истории", — написал он.
По мнению политика, канал CNN сработал гораздо лучше во время дебатов между Трампом и действующим президентом Джо Байденом в июне.
Сторонники Трампа и республиканские политики активно обвиняют канал ABC в предвзятом отношении к их кандидату во время дебатов. По мнению комментаторов, модераторы мероприятия Дэвид Мюэр и Линдси Дэвис отказывались задавать неудобные вопросы Харрис, а сама телесеть не проверяла ее утверждения на соответствие фактам.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисМайк ХакабиВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
 
 
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