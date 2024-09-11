https://ria.ru/20240911/debaty-1971972234.html

Команда Харрис выразила готовность ко второму раунду дебатов

Команда Харрис выразила готовность ко второму раунду дебатов - РИА Новости, 11.09.2024

Команда Харрис выразила готовность ко второму раунду дебатов

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил, что она готова провести второй раунд дебатов с оппонентом от республиканцев... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T05:57

2024-09-11T05:57

2024-09-11T06:10

предвыборные дебаты харрис и трампа

камала харрис

сша

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил, что она готова провести второй раунд дебатов с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в октябре."Американцы смогли лицезреть выбор, который им предстоит сделать этой осенью на выборах: между движением вперед с Камалой Харрис или движением назад с Трампом. Вот что они увидели сегодня вечером и что им предстоит увидеть на вторых дебатах в октябре. Вице-президент Харрис готова ко вторым дебатам. Готов ли Дональд Трамп?" - говорится в заявлении штаба.Ранее прошли первые дебаты между Трампом и Харрис в качестве кандидата после того, как ее партия выбрала ее кандидатуру на замену Джо Байдена, который был вынужден выйти из гонки после провала на дебатах с Трампом в июне.

https://ria.ru/20240911/tramp-1971973319.html

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предвыборные дебаты харрис и трампа, камала харрис, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире