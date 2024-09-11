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Россия готова помогать Азербайджану в выстраивании взаимодействия с БРИКС - РИА Новости, 11.09.2024
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17:07 11.09.2024 (обновлено: 17:14 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/briks-1972135542.html
Россия готова помогать Азербайджану в выстраивании взаимодействия с БРИКС
Россия готова помогать Азербайджану в выстраивании взаимодействия с БРИКС - РИА Новости, 11.09.2024
Россия готова помогать Азербайджану в выстраивании взаимодействия с БРИКС
Россия с уважением относится к стремлению каждой страны, в том числе Азербайджана, выстраивать взаимодействие с БРИКС, Москва готова оказывать Баку всяческое... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:07
2024-09-11T17:14
в мире
россия
азербайджан
москва
мария захарова
брикс
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия с уважением относится к стремлению каждой страны, в том числе Азербайджана, выстраивать взаимодействие с БРИКС, Москва готова оказывать Баку всяческое содействие в этом вопросе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее начальник пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил журналистам, что республика официально подала заявку на членство в БРИКС. "Мы с уважением относимся к суверенному стремлению каждой страны, в данном случае Азербайджана, выстраивать более плотное взаимодействие с БРИКС. Объединение объективно приобретает все больше единомышленников... Москва готова по-союзнически оказывать Баку всяческое содействие в этом вопросе. Двери БРИКС остаются открытыми", - заявила Захарова на брифинге. БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240904/briks-1970654078.html
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в мире, россия, азербайджан, москва, мария захарова, брикс
В мире, Россия, Азербайджан, Москва, Мария Захарова, БРИКС
Россия готова помогать Азербайджану в выстраивании взаимодействия с БРИКС

Захарова: Москва готова помогать Баку выстраивать взаимодействие с БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия с уважением относится к стремлению каждой страны, в том числе Азербайджана, выстраивать взаимодействие с БРИКС, Москва готова оказывать Баку всяческое содействие в этом вопросе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее начальник пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил журналистам, что республика официально подала заявку на членство в БРИКС.
"Мы с уважением относимся к суверенному стремлению каждой страны, в данном случае Азербайджана, выстраивать более плотное взаимодействие с БРИКС. Объединение объективно приобретает все больше единомышленников... Москва готова по-союзнически оказывать Баку всяческое содействие в этом вопросе. Двери БРИКС остаются открытыми", - заявила Захарова на брифинге.
БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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В миреРоссияАзербайджанМоскваМария ЗахароваБРИКС
 
 
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