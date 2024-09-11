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В Китае заявили о необходимости укрепления безопасности для стран БРИКС
В Китае заявили о необходимости укрепления безопасности для стран БРИКС - РИА Новости, 11.09.2024
В Китае заявили о необходимости укрепления безопасности для стран БРИКС
Странам БРИКС нужно укреплять координацию по вопросам международной безопасности, заявил глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:22
2024-09-11T10:22
2024-09-11T10:22
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ван и (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Странам БРИКС нужно укреплять координацию по вопросам международной безопасности, заявил глава МИД КНР Ван И. "Мир сейчас переживает серьезные потрясения, мы сталкиваемся с огромными угрозами для безопасности и испытываем дефицит безопасности. Для развивающихся стран это означает, что мы сталкиваемся с вмешательством в наши внутренние дела", - сказал Ван И на встрече высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Он отметил, что встреча в Санкт-Петербурге нацелена на то, чтобы "найти пути того, как справляться с такими угрозами". "Эта встреча имеет огромное значение. БРИКС стал той площадкой, где стараются отстаивать дело мира и конструктивные подходы в международной повестке. Наша конструктивная роль становится все более ощутимой. Большое количество стран интересуются БРИКС и это все говорит о великой жизнеспособности нашего механизма", - сказал Ван И. По его словам, БРИКС развивается и это "востребовано многими странами". "Конечно, есть и те, кто руководствуется мышлением холодной войны, поэтому нам нужно полностью реализовать стратегический смысл и придерживаться принципов мультилатерализма, сотрудничества и отстаивания законных интересов развивающихся стран", - сказал глава китайского МИД. "Нам нужно посылать единый общий голос БРИКС в мировое сообщество. Нам нужно хорошо задействовать механизм кураторов вопросов безопасности для того, чтобы укреплять и наращивать координацию по вопросам международной безопасности", - заключил Ван И.
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в мире, санкт-петербург, ван и (политик), брикс, мид кнр
В мире, Санкт-Петербург, Ван И (политик), БРИКС, МИД КНР
В Китае заявили о необходимости укрепления безопасности для стран БРИКС
МИД КНР: странам БРИКС нужно укреплять координацию по вопросам безопасности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Странам БРИКС нужно укреплять координацию по вопросам международной безопасности, заявил глава МИД КНР Ван И.
"Мир сейчас переживает серьезные потрясения, мы сталкиваемся с огромными угрозами для безопасности и испытываем дефицит безопасности. Для развивающихся стран это означает, что мы сталкиваемся с вмешательством в наши внутренние дела", - сказал Ван И на встрече высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
Он отметил, что встреча в Санкт-Петербурге
нацелена на то, чтобы "найти пути того, как справляться с такими угрозами".
"Эта встреча имеет огромное значение. БРИКС стал той площадкой, где стараются отстаивать дело мира и конструктивные подходы в международной повестке. Наша конструктивная роль становится все более ощутимой. Большое количество стран интересуются БРИКС и это все говорит о великой жизнеспособности нашего механизма", - сказал Ван И.
По его словам, БРИКС развивается и это "востребовано многими странами".
"Конечно, есть и те, кто руководствуется мышлением холодной войны, поэтому нам нужно полностью реализовать стратегический смысл и придерживаться принципов мультилатерализма, сотрудничества и отстаивания законных интересов развивающихся стран", - сказал глава китайского МИД.
"Нам нужно посылать единый общий голос БРИКС в мировое сообщество. Нам нужно хорошо задействовать механизм кураторов вопросов безопасности для того, чтобы укреплять и наращивать координацию по вопросам международной безопасности", - заключил Ван И.