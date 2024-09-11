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Блинкен посетит Украину

Блинкен посетит Украину - РИА Новости, 11.09.2024

Блинкен посетит Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на фоне просьб Киева о новых вооружениях, но не станет призывать к мирным переговорам. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T00:12

2024-09-11T00:12

2024-09-11T00:12

россия

украина

киев

энтони блинкен

владимир зеленский

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на фоне просьб Киева о новых вооружениях, но не станет призывать к мирным переговорам. Как сообщили ранее в госдепе, на Украину Блинкен отправится вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. Трагическую для США дату террористической атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке Блинкен проведет на встречах с Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками. Зеленский через европейских лидеров уговаривает США передать Киеву системы ПВО Partiot, в качестве посредника в переговорах он видит премьера Италии, сообщила местная газета. Еще одной темой переговоров, как ожидается, станут попытки Киева добиться разрешения на использование американского оружия для ударов вглубь территории РФ. Официально Белый дом такие атаки не поддерживает, но по данным американских СМИ, Блинкен может в ходе визита это разрешение дать. В России предупреждают, что решение США о дальнейшей эскалации может привести к опасным последствиям для глобального мира. Белый дом при этом сообщает, что перспектива переговоров с РФ зависит от Зеленского, "выкручивать руки" Киеву Блинкен в ходе визита не станет. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240910/atacms-1971948690.html

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украина

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