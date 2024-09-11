https://ria.ru/20240911/belgrad-1972090597.html

Вице-премьер Сербии Вулин рассказал, почему страна может вступить в БРИКС

Вице-премьер Сербии Вулин рассказал, почему страна может вступить в БРИКС - РИА Новости, 11.09.2024

Вице-премьер Сербии Вулин рассказал, почему страна может вступить в БРИКС

Давление на официальный Белград по вопросу Косово и Метохии и угрозы со стороны ЕС могут привести Сербию к вступлению в БРИКС, заявил вице-премьер Александр... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:18

2024-09-11T14:18

2024-09-11T14:24

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БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Давление на официальный Белград по вопросу Косово и Метохии и угрозы со стороны ЕС могут привести Сербию к вступлению в БРИКС, заявил вице-премьер Александр Вулин. Вулин заявил в августе РИА Новости, что БРИКС для Сербии - это шанс и реальная альтернатива ЕС, потому что "БРИКС ничего не требует от Сербии, а предложить может больше, чем она просит". Вице-премьер Сербии принимает участие во встрече высоких представителей по безопасности в формате БРИКС+ в Санкт-Петербурге 10-12 сентября. "Если (официальный представитель ЕС Петер – ред.) Стано думает, что Сербия фактически или юридически признает так называемое Косово в обмен на продолжение пути к ЕС, может свободно забыть о Сербии, как забыл об обязательствах Приштины сформировать Сообщество сербских общин. Пусть функционеры ЕС продолжат угрозы и принуждения, и европейский путь Сербии завершится ее полноправным членством в БРИКС", - цитирует пресс-служба реакцию замглавы сербского правительства на напоминание официального представителя ЕС об обязательстве Белграда соблюдать Охридское соглашение с косовоалбанскими властями в Приштине как условие для вступления в ЕС. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии на полях ВЭФ передать привет сербскому президенту Александру Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани. Вулин заявил затем, что Вучич и российский лидер обсудят приглашение на саммит БРИКС в телефонном разговоре, договоренность о котором уже достигнута. Ранее сербский лидер неоднократно заявлял, что не разговаривал с президентом России 2,5 года даже по телефону, а решение о поездке на саммит БРИКС в Казань из-за плотного графика примет не раньше 10 октября.-0-

https://ria.ru/20240812/serbiya-1965593756.html

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