https://ria.ru/20240911/ataka-1972049408.html

Смирнов назвал прогнозную сумму ущерба АПК Курской области из-за ВСУ

Смирнов назвал прогнозную сумму ущерба АПК Курской области из-за ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024

Смирнов назвал прогнозную сумму ущерба АПК Курской области из-за ВСУ

Прогнозная сумма ущерба сельскому хозяйству Курской области от попытки вторжения ВСУ составляет десятки миллиардов рублей и продолжает расти, сообщил врио... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:28

2024-09-11T12:28

2024-09-11T12:28

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прогнозная сумма ущерба сельскому хозяйству Курской области от попытки вторжения ВСУ составляет десятки миллиардов рублей и продолжает расти, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Выступая на итоговой коллегии Минсельхоза России, он рассказал, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия в виде заморозков и засухи, для АПК Курской области приняты исчерпывающие меры по наращиванию производственных показателей. В то же время, напомнил врио губернатора, в регионе в августе введен режим контртеррористической операции. "По предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия. Прогнозная сумма ущерба - десятки миллиардов рублей, и она увеличивается", - сказал Смирнов."В отрасли растениеводства не будет завершен комплекс уборочных работ на площади 160 тысяч гектаров. И как следствие - снижение валового сбора зерна масличных культур на 500 тысяч тонн, сахарной свеклы - на 700 тысяч тонн", - сказал Смирнов на итоговой коллегии Минсельхоза России.Он отметил, что техника, принадлежащая сельскохозяйственным предприятиям в приграничье Курской области, повреждена или вывезена за пределы России."На складах предприятий осталось более 300 тысяч тонн зерна. Значительные потери в данных районах в отрасли животноводства. Уже подтверждаем факт гибели более 300 тысяч голов свиней, 26 тысяч голов КРС (крупного рогатого скота - ред.), что влечет за собой снижение валового производства мяса до конца года на 85 тысяч тонн, производства молока на 71 тысячу тонн", - уточнил врио губернатора.Смирнов напомнил, что сейчас на территории приграничных районов области вооруженными силами проводятся мероприятия по их освобождению с последующим восстановлением производственной деятельности.

https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972032997.html

https://ria.ru/20240812/smirnov-1965736492.html

курская область

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Дарья Буймова

курская область, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)