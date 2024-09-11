Смирнов назвал прогнозную сумму ущерба АПК Курской области из-за ВСУ
Смирнов: ущерб АПК Курской области из-за ВСУ составит десятки миллиардов рублей
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прогнозная сумма ущерба сельскому хозяйству Курской области от попытки вторжения ВСУ составляет десятки миллиардов рублей и продолжает расти, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Выступая на итоговой коллегии Минсельхоза России, он рассказал, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия в виде заморозков и засухи, для АПК Курской области приняты исчерпывающие меры по наращиванию производственных показателей. В то же время, напомнил врио губернатора, в регионе в августе введен режим контртеррористической операции.
"По предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия. Прогнозная сумма ущерба - десятки миллиардов рублей, и она увеличивается", - сказал Смирнов.
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"В отрасли растениеводства не будет завершен комплекс уборочных работ на площади 160 тысяч гектаров. И как следствие - снижение валового сбора зерна масличных культур на 500 тысяч тонн, сахарной свеклы - на 700 тысяч тонн", - сказал Смирнов на итоговой коллегии Минсельхоза России.
Он отметил, что техника, принадлежащая сельскохозяйственным предприятиям в приграничье Курской области, повреждена или вывезена за пределы России.
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"На складах предприятий осталось более 300 тысяч тонн зерна. Значительные потери в данных районах в отрасли животноводства. Уже подтверждаем факт гибели более 300 тысяч голов свиней, 26 тысяч голов КРС (крупного рогатого скота - ред.), что влечет за собой снижение валового производства мяса до конца года на 85 тысяч тонн, производства молока на 71 тысячу тонн", - уточнил врио губернатора.
Смирнов напомнил, что сейчас на территории приграничных районов области вооруженными силами проводятся мероприятия по их освобождению с последующим восстановлением производственной деятельности.
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