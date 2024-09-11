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Смирнов назвал прогнозную сумму ущерба АПК Курской области из-за ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
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12:28 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ataka-1972049408.html
Смирнов назвал прогнозную сумму ущерба АПК Курской области из-за ВСУ
Смирнов назвал прогнозную сумму ущерба АПК Курской области из-за ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
Смирнов назвал прогнозную сумму ущерба АПК Курской области из-за ВСУ
Прогнозная сумма ущерба сельскому хозяйству Курской области от попытки вторжения ВСУ составляет десятки миллиардов рублей и продолжает расти, сообщил врио... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:28
2024-09-11T12:28
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прогнозная сумма ущерба сельскому хозяйству Курской области от попытки вторжения ВСУ составляет десятки миллиардов рублей и продолжает расти, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Выступая на итоговой коллегии Минсельхоза России, он рассказал, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия в виде заморозков и засухи, для АПК Курской области приняты исчерпывающие меры по наращиванию производственных показателей. В то же время, напомнил врио губернатора, в регионе в августе введен режим контртеррористической операции. "По предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия. Прогнозная сумма ущерба - десятки миллиардов рублей, и она увеличивается", - сказал Смирнов."В отрасли растениеводства не будет завершен комплекс уборочных работ на площади 160 тысяч гектаров. И как следствие - снижение валового сбора зерна масличных культур на 500 тысяч тонн, сахарной свеклы - на 700 тысяч тонн", - сказал Смирнов на итоговой коллегии Минсельхоза России.Он отметил, что техника, принадлежащая сельскохозяйственным предприятиям в приграничье Курской области, повреждена или вывезена за пределы России."На складах предприятий осталось более 300 тысяч тонн зерна. Значительные потери в данных районах в отрасли животноводства. Уже подтверждаем факт гибели более 300 тысяч голов свиней, 26 тысяч голов КРС (крупного рогатого скота - ред.), что влечет за собой снижение валового производства мяса до конца года на 85 тысяч тонн, производства молока на 71 тысячу тонн", - уточнил врио губернатора.Смирнов напомнил, что сейчас на территории приграничных районов области вооруженными силами проводятся мероприятия по их освобождению с последующим восстановлением производственной деятельности.
https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972032997.html
https://ria.ru/20240812/smirnov-1965736492.html
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Смирнов назвал прогнозную сумму ущерба АПК Курской области из-за ВСУ

Смирнов: ущерб АПК Курской области из-за ВСУ составит десятки миллиардов рублей

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прогнозная сумма ущерба сельскому хозяйству Курской области от попытки вторжения ВСУ составляет десятки миллиардов рублей и продолжает расти, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Выступая на итоговой коллегии Минсельхоза России, он рассказал, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия в виде заморозков и засухи, для АПК Курской области приняты исчерпывающие меры по наращиванию производственных показателей. В то же время, напомнил врио губернатора, в регионе в августе введен режим контртеррористической операции.
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"По предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия. Прогнозная сумма ущерба - десятки миллиардов рублей, и она увеличивается", - сказал Смирнов.
«
"В отрасли растениеводства не будет завершен комплекс уборочных работ на площади 160 тысяч гектаров. И как следствие - снижение валового сбора зерна масличных культур на 500 тысяч тонн, сахарной свеклы - на 700 тысяч тонн", - сказал Смирнов на итоговой коллегии Минсельхоза России.
Он отметил, что техника, принадлежащая сельскохозяйственным предприятиям в приграничье Курской области, повреждена или вывезена за пределы России.
«
"На складах предприятий осталось более 300 тысяч тонн зерна. Значительные потери в данных районах в отрасли животноводства. Уже подтверждаем факт гибели более 300 тысяч голов свиней, 26 тысяч голов КРС (крупного рогатого скота - ред.), что влечет за собой снижение валового производства мяса до конца года на 85 тысяч тонн, производства молока на 71 тысячу тонн", - уточнил врио губернатора.
Смирнов напомнил, что сейчас на территории приграничных районов области вооруженными силами проводятся мероприятия по их освобождению с последующим восстановлением производственной деятельности.
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Курская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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