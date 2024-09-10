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"Вступим в войну". В США высказались об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/zapad-1971942197.html
"Вступим в войну". В США высказались об окончании конфликта на Украине
"Вступим в войну". В США высказались об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 10.09.2024
"Вступим в войну". В США высказались об окончании конфликта на Украине
Победа России в украинском конфликте подорвет репутацию Запада и укрепит влияние БРИКС на мировой арене, а если Запад решится на прямой конфликт с ней, это... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T21:22
2024-09-10T21:22
россия
сша
украина
брикс
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 сен —РИА Новости. Победа России в украинском конфликте подорвет репутацию Запада и укрепит влияние БРИКС на мировой арене, а если Запад решится на прямой конфликт с ней, это только подорвет его интересы, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Только представьте себе результат военной победы России в украинском конфликте, которая сейчас вполне возможна. Это значительно повлияет на имидж России и заставит все больше стран захотеть присоединиться к БРИКС, чтобы расстаться с западным миром. Потому что Запад будет выглядеть в их глазах слабее и ненадежнее. Мы уже наблюдаем подобное на Глобальном Юге", — отметил Дэвис.По словам офицера, стремление к эскалации конфликта с Россией не исправит ситуацию для Запада."Если кто-то считает, что можно победить, если мы продолжим выдавать разрешения на применение дальнобойного вооружения или если мы все-таки вступим в прямую войну с Россией, то на самом деле это только нанесет большой ущерб нашим интересам", — предупредил он, напоминая об опасности ядерной эскалации.Ранее в МИД России отмечали, что США, вооружая Украину и рассматривая возможность применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории, толкают Киев к совершению провокаций, которые чреваты риском более широкого конфликта.
https://ria.ru/20240910/mirshaymer-1971895390.html
https://ria.ru/20240910/germaniya-1971930222.html
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россия, сша, украина, брикс, в мире
Россия, США, Украина, БРИКС, В мире, Специальная военная операция на Украине
"Вступим в войну". В США высказались об окончании конфликта на Украине

Дэвис: победа России в украинском конфликте сильно навредит репутации Запада

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен РИА Новости. Победа России в украинском конфликте подорвет репутацию Запада и укрепит влияние БРИКС на мировой арене, а если Запад решится на прямой конфликт с ней, это только подорвет его интересы, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Только представьте себе результат военной победы России в украинском конфликте, которая сейчас вполне возможна. Это значительно повлияет на имидж России и заставит все больше стран захотеть присоединиться к БРИКС, чтобы расстаться с западным миром. Потому что Запад будет выглядеть в их глазах слабее и ненадежнее. Мы уже наблюдаем подобное на Глобальном Юге", — отметил Дэвис.
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По словам офицера, стремление к эскалации конфликта с Россией не исправит ситуацию для Запада.
"Если кто-то считает, что можно победить, если мы продолжим выдавать разрешения на применение дальнобойного вооружения или если мы все-таки вступим в прямую войну с Россией, то на самом деле это только нанесет большой ущерб нашим интересам", — предупредил он, напоминая об опасности ядерной эскалации.
Ранее в МИД России отмечали, что США, вооружая Украину и рассматривая возможность применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории, толкают Киев к совершению провокаций, которые чреваты риском более широкого конфликта.
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