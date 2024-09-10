https://ria.ru/20240910/zapad-1971942197.html

"Вступим в войну". В США высказались об окончании конфликта на Украине

"Вступим в войну". В США высказались об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 10.09.2024

"Вступим в войну". В США высказались об окончании конфликта на Украине

Победа России в украинском конфликте подорвет репутацию Запада и укрепит влияние БРИКС на мировой арене, а если Запад решится на прямой конфликт с ней, это... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T21:22

2024-09-10T21:22

2024-09-10T21:22

россия

сша

украина

брикс

в мире

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

МОСКВА, 10 сен —РИА Новости. Победа России в украинском конфликте подорвет репутацию Запада и укрепит влияние БРИКС на мировой арене, а если Запад решится на прямой конфликт с ней, это только подорвет его интересы, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Только представьте себе результат военной победы России в украинском конфликте, которая сейчас вполне возможна. Это значительно повлияет на имидж России и заставит все больше стран захотеть присоединиться к БРИКС, чтобы расстаться с западным миром. Потому что Запад будет выглядеть в их глазах слабее и ненадежнее. Мы уже наблюдаем подобное на Глобальном Юге", — отметил Дэвис.По словам офицера, стремление к эскалации конфликта с Россией не исправит ситуацию для Запада."Если кто-то считает, что можно победить, если мы продолжим выдавать разрешения на применение дальнобойного вооружения или если мы все-таки вступим в прямую войну с Россией, то на самом деле это только нанесет большой ущерб нашим интересам", — предупредил он, напоминая об опасности ядерной эскалации.Ранее в МИД России отмечали, что США, вооружая Украину и рассматривая возможность применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории, толкают Киев к совершению провокаций, которые чреваты риском более широкого конфликта.

https://ria.ru/20240910/mirshaymer-1971895390.html

https://ria.ru/20240910/germaniya-1971930222.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, брикс, в мире