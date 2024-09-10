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Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися - РИА Новости, 10.09.2024
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17:11 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/vybory-1971896544.html
Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися
Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися - РИА Новости, 10.09.2024
Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися
Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися, сообщила РИА Новости пресс-служба региональной избирательной комиссии в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:11
2024-09-10T17:11
политика
тульская область
дмитрий миляев
алексей лебедев
единая россия
кпрф
лдпр
выборы в россии — 2024
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ТУЛА, 10 сен - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися, сообщила РИА Новости пресс-служба региональной избирательной комиссии в Telegram-канале. В Тульской области в период трехдневного голосования, с 6 по 8 сентября, проходили досрочные выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления. "Избирательная комиссия Тульской области на заседании во вторник, 10 сентября, определила результаты досрочных выборов губернатора Тульской области", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального избиркома пояснили РИА Новости, что таким образом "прошедшие выборы губернатора Тульской области признали состоявшимися". По итоговым данным избиркома, победу одержал Дмитрий Миляев ("Единая Россия"), который набрал 78,53% голосов. На втором месте с 6,77% голосами Алексей Лебедев (КПРФ), на третьем с 6,25% - Александр Балберов (ЛДПР). Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") набрал 4,91% голосов, а Денис Илюхин ("Коммунисты России") – 2,07%. Помимо главы региона в Тульской области избрали депутатов областной думы и Тульской городской думы, а также представительных органов ещё в 9 муниципальных образованиях. Во всех выборах большинство голосов набрала партия "Единая Россия".
https://ria.ru/20240910/vybory-1971843590.html
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политика, тульская область, дмитрий миляев, алексей лебедев, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Тульская область, Дмитрий Миляев, Алексей Лебедев, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися

Избирком Тульской области признал досрочные выборы губернатора состоявшимися

© Фото : Тула_избирком/TelegramГолосование на выборах в Тульской области
Голосование на выборах в Тульской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Тула_избирком/Telegram
Голосование на выборах в Тульской области. Архивное фото
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ТУЛА, 10 сен - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися, сообщила РИА Новости пресс-служба региональной избирательной комиссии в Telegram-канале.
В Тульской области в период трехдневного голосования, с 6 по 8 сентября, проходили досрочные выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления.
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"Избирательная комиссия Тульской области на заседании во вторник, 10 сентября, определила результаты досрочных выборов губернатора Тульской области", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального избиркома пояснили РИА Новости, что таким образом "прошедшие выборы губернатора Тульской области признали состоявшимися".
По итоговым данным избиркома, победу одержал Дмитрий Миляев ("Единая Россия"), который набрал 78,53% голосов. На втором месте с 6,77% голосами Алексей Лебедев (КПРФ), на третьем с 6,25% - Александр Балберов (ЛДПР). Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") набрал 4,91% голосов, а Денис Илюхин ("Коммунисты России") – 2,07%.
Помимо главы региона в Тульской области избрали депутатов областной думы и Тульской городской думы, а также представительных органов ещё в 9 муниципальных образованиях. Во всех выборах большинство голосов набрала партия "Единая Россия".
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ПолитикаТульская областьДмитрий МиляевАлексей ЛебедевЕдиная РоссияКПРФЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
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