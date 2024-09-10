Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися
Избирком Тульской области признал досрочные выборы губернатора состоявшимися
Голосование на выборах в Тульской области. Архивное фото
ТУЛА, 10 сен - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися, сообщила РИА Новости пресс-служба региональной избирательной комиссии в Telegram-канале.
В Тульской области в период трехдневного голосования, с 6 по 8 сентября, проходили досрочные выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления.
"Избирательная комиссия Тульской области на заседании во вторник, 10 сентября, определила результаты досрочных выборов губернатора Тульской области", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального избиркома пояснили РИА Новости, что таким образом "прошедшие выборы губернатора Тульской области признали состоявшимися".
По итоговым данным избиркома, победу одержал Дмитрий Миляев ("Единая Россия"), который набрал 78,53% голосов. На втором месте с 6,77% голосами Алексей Лебедев (КПРФ), на третьем с 6,25% - Александр Балберов (ЛДПР). Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") набрал 4,91% голосов, а Денис Илюхин ("Коммунисты России") – 2,07%.
Помимо главы региона в Тульской области избрали депутатов областной думы и Тульской городской думы, а также представительных органов ещё в 9 муниципальных образованиях. Во всех выборах большинство голосов набрала партия "Единая Россия".
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37