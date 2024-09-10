https://ria.ru/20240910/vybory-1971896544.html

Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися

Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися - РИА Новости, 10.09.2024

Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися

Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися, сообщила РИА Новости пресс-служба региональной избирательной комиссии в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:11

2024-09-10T17:11

2024-09-10T17:11

политика

тульская область

дмитрий миляев

алексей лебедев

единая россия

кпрф

лдпр

выборы в россии — 2024

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ТУЛА, 10 сен - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися, сообщила РИА Новости пресс-служба региональной избирательной комиссии в Telegram-канале. В Тульской области в период трехдневного голосования, с 6 по 8 сентября, проходили досрочные выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления. "Избирательная комиссия Тульской области на заседании во вторник, 10 сентября, определила результаты досрочных выборов губернатора Тульской области", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального избиркома пояснили РИА Новости, что таким образом "прошедшие выборы губернатора Тульской области признали состоявшимися". По итоговым данным избиркома, победу одержал Дмитрий Миляев ("Единая Россия"), который набрал 78,53% голосов. На втором месте с 6,77% голосами Алексей Лебедев (КПРФ), на третьем с 6,25% - Александр Балберов (ЛДПР). Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") набрал 4,91% голосов, а Денис Илюхин ("Коммунисты России") – 2,07%. Помимо главы региона в Тульской области избрали депутатов областной думы и Тульской городской думы, а также представительных органов ещё в 9 муниципальных образованиях. Во всех выборах большинство голосов набрала партия "Единая Россия".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, тульская область, дмитрий миляев, алексей лебедев, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024