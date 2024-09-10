https://ria.ru/20240910/vybory-1971788063.html

Выборы в Самарской области признали состоявшимися

Выборы в Самарской области признали состоявшимися - РИА Новости, 10.09.2024

Выборы в Самарской области признали состоявшимися

Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися, Вячеслав Федорищев избран на должность главы региона, сообщил на заседании областной избирательной... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:41

2024-09-10T11:41

2024-09-10T11:41

политика

самарская область

вячеслав федорищев

алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)

цик рф

единая россия

кпрф

выборы в россии — 2024

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САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися, Вячеслав Федорищев избран на должность главы региона, сообщил на заседании областной избирательной комиссии ее председатель Вадим Михеев. "Избирательная комиссия Самарской области постановила: признать досрочные выборы губернатора Самарской области состоявшимися и действительными, считать избранным на должность губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, получившего… 79,56% голосов избирателей", - сказал Михеев. Выборы губернатора Самарской области проходили с 6 по 8 сентября. Явка за три дня голосования составила 54,84%. По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ("Единая Россия") набрал 79,56% голосов избирателей, второе место занял Алексей Лескин (КПРФ) с 6,93% голосов, третьей стала Наталья Бисярина (ЛДПР) с 5,98%. На четвертой строке Михаил Маряхин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,68% голосов, на пятой - Владимир Плякин ("Новые люди") с 2,23%. Шестое место у Степана Соловьева ("Зеленая альтернатива"), набравшего 1,26% голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, самарская область, вячеслав федорищев, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024