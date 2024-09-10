https://ria.ru/20240910/vybory-1971788063.html
Выборы в Самарской области признали состоявшимися
Выборы в Самарской области признали состоявшимися - РИА Новости, 10.09.2024
Выборы в Самарской области признали состоявшимися
Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися, Вячеслав Федорищев избран на должность главы региона, сообщил на заседании областной избирательной... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:41
2024-09-10T11:41
2024-09-10T11:41
политика
самарская область
вячеслав федорищев
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
цик рф
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САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися, Вячеслав Федорищев избран на должность главы региона, сообщил на заседании областной избирательной комиссии ее председатель Вадим Михеев. "Избирательная комиссия Самарской области постановила: признать досрочные выборы губернатора Самарской области состоявшимися и действительными, считать избранным на должность губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, получившего… 79,56% голосов избирателей", - сказал Михеев. Выборы губернатора Самарской области проходили с 6 по 8 сентября. Явка за три дня голосования составила 54,84%. По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ("Единая Россия") набрал 79,56% голосов избирателей, второе место занял Алексей Лескин (КПРФ) с 6,93% голосов, третьей стала Наталья Бисярина (ЛДПР) с 5,98%. На четвертой строке Михаил Маряхин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,68% голосов, на пятой - Владимир Плякин ("Новые люди") с 2,23%. Шестое место у Степана Соловьева ("Зеленая альтернатива"), набравшего 1,26% голосов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, самарская область, вячеслав федорищев, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Выборы в Самарской области признали состоявшимися
Избирком признал выборы губернатора Самарской области состоявшимися