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Выборы в Самарской области признали состоявшимися - РИА Новости, 10.09.2024
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11:41 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/vybory-1971788063.html
Выборы в Самарской области признали состоявшимися
Выборы в Самарской области признали состоявшимися - РИА Новости, 10.09.2024
Выборы в Самарской области признали состоявшимися
Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися, Вячеслав Федорищев избран на должность главы региона, сообщил на заседании областной избирательной... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:41
2024-09-10T11:41
политика
самарская область
вячеслав федорищев
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
цик рф
единая россия
кпрф
выборы в россии — 2024
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САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися, Вячеслав Федорищев избран на должность главы региона, сообщил на заседании областной избирательной комиссии ее председатель Вадим Михеев. "Избирательная комиссия Самарской области постановила: признать досрочные выборы губернатора Самарской области состоявшимися и действительными, считать избранным на должность губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, получившего… 79,56% голосов избирателей", - сказал Михеев. Выборы губернатора Самарской области проходили с 6 по 8 сентября. Явка за три дня голосования составила 54,84%. По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ("Единая Россия") набрал 79,56% голосов избирателей, второе место занял Алексей Лескин (КПРФ) с 6,93% голосов, третьей стала Наталья Бисярина (ЛДПР) с 5,98%. На четвертой строке Михаил Маряхин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,68% голосов, на пятой - Владимир Плякин ("Новые люди") с 2,23%. Шестое место у Степана Соловьева ("Зеленая альтернатива"), набравшего 1,26% голосов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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политика, самарская область, вячеслав федорищев, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Выборы в Самарской области признали состоявшимися

Избирком признал выборы губернатора Самарской области состоявшимися

© РИА Новости / Сергей Тарасов | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует в Самарской области
Избиратель голосует в Самарской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Тарасов
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Избиратель голосует в Самарской области. Архивное фото
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САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися, Вячеслав Федорищев избран на должность главы региона, сообщил на заседании областной избирательной комиссии ее председатель Вадим Михеев.
"Избирательная комиссия Самарской области постановила: признать досрочные выборы губернатора Самарской области состоявшимися и действительными, считать избранным на должность губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, получившего… 79,56% голосов избирателей", - сказал Михеев.
Выборы губернатора Самарской области проходили с 6 по 8 сентября. Явка за три дня голосования составила 54,84%. По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ("Единая Россия") набрал 79,56% голосов избирателей, второе место занял Алексей Лескин (КПРФ) с 6,93% голосов, третьей стала Наталья Бисярина (ЛДПР) с 5,98%. На четвертой строке Михаил Маряхин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,68% голосов, на пятой - Владимир Плякин ("Новые люди") с 2,23%. Шестое место у Степана Соловьева ("Зеленая альтернатива"), набравшего 1,26% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаСамарская областьВячеслав ФедорищевАлексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска)ЦИК РФЕдиная РоссияКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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