https://ria.ru/20240910/ukraina-1971930962.html
На Украине уволили замглавы МИД
На Украине уволили замглавы МИД - РИА Новости, 10.09.2024
На Украине уволили замглавы МИД
Кабмин Украины уволил Ирину Боровец с должности замглавы МИД после отставки Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел, сообщил представитель правительства РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:36
2024-09-10T19:36
2024-09-10T19:47
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кабмин Украины уволил Ирину Боровец с должности замглавы МИД после отставки Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. "Кабинетом министров Украины… уволена Боровец Ирина Геннадьевна с должности заместителя министра иностранных дел Украины", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По его словам, также кабмин уволил Александра Порхуна с должности первого заместителя министра по делам ветеранов Украины, Маркияна Дмитрасевича с должности замминистра аграрной политики и продовольствия, Тимура Ткаченко с поста замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Замминистра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации назначен Александр Циборт. На Украине на прошлой неделе после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971039257.html
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, верховная рада украины
В мире, Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада Украины
На Украине уволили замглавы МИД
Правительство Украины уволило Ирину Боровец с должности замглавы МИД
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кабмин Украины уволил Ирину Боровец с должности замглавы МИД после отставки Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Кабинетом министров Украины… уволена Боровец Ирина Геннадьевна с должности заместителя министра иностранных дел Украины", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
По его словам, также кабмин уволил Александра Порхуна с должности первого заместителя министра по делам ветеранов Украины, Маркияна Дмитрасевича с должности замминистра аграрной политики и продовольствия, Тимура Ткаченко с поста замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Замминистра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации назначен Александр Циборт.
На Украине на прошлой неделе после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина
, министр юстиции Украины Денис Малюська
, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук
.