https://ria.ru/20240910/ukraina-1971922349.html

США не будут "выкручивать руки" Украине в вопросе переговоров, заявил Кирби

США не будут "выкручивать руки" Украине в вопросе переговоров, заявил Кирби - РИА Новости, 10.09.2024

США не будут "выкручивать руки" Украине в вопросе переговоров, заявил Кирби

США не станут "выкручивать руки" Украине в вопросе мирных переговоров и оставляют за Владимиром Зеленским право решать, когда их начинать, заявил координатор... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:39

2024-09-10T18:39

2024-09-10T18:39

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США не станут "выкручивать руки" Украине в вопросе мирных переговоров и оставляют за Владимиром Зеленским право решать, когда их начинать, заявил координатор Белого дома Джон Кирби. "Это будет зависеть от Зеленского, когда... он будет вести переговоры", - сообщил он журналистам на брифинге. Комментируя запланированный на среду визит в Киев американского госсекретаря Энтони Блинкена, Кирби подчеркнул, что глава госдепа не станет "выкручивать руки" украинским властям в вопросе начала переговоров. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240910/sammit-1971847810.html

https://ria.ru/20240910/mirshaymer-1971895390.html

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