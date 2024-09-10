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США не будут "выкручивать руки" Украине в вопросе переговоров, заявил Кирби - РИА Новости, 10.09.2024
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18:39 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971922349.html
США не будут "выкручивать руки" Украине в вопросе переговоров, заявил Кирби
США не будут "выкручивать руки" Украине в вопросе переговоров, заявил Кирби - РИА Новости, 10.09.2024
США не будут "выкручивать руки" Украине в вопросе переговоров, заявил Кирби
США не станут "выкручивать руки" Украине в вопросе мирных переговоров и оставляют за Владимиром Зеленским право решать, когда их начинать, заявил координатор... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:39
2024-09-10T18:39
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США не станут "выкручивать руки" Украине в вопросе мирных переговоров и оставляют за Владимиром Зеленским право решать, когда их начинать, заявил координатор Белого дома Джон Кирби. "Это будет зависеть от Зеленского, когда... он будет вести переговоры", - сообщил он журналистам на брифинге. Комментируя запланированный на среду визит в Киев американского госсекретаря Энтони Блинкена, Кирби подчеркнул, что глава госдепа не станет "выкручивать руки" украинским властям в вопросе начала переговоров. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240910/sammit-1971847810.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, джон кирби, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Джон Кирби, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
США не будут "выкручивать руки" Украине в вопросе переговоров, заявил Кирби

Кирби: США оставят за Зеленским право решать, когда начинать переговоры

© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США не станут "выкручивать руки" Украине в вопросе мирных переговоров и оставляют за Владимиром Зеленским право решать, когда их начинать, заявил координатор Белого дома Джон Кирби.
"Это будет зависеть от Зеленского, когда... он будет вести переговоры", - сообщил он журналистам на брифинге.
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Комментируя запланированный на среду визит в Киев американского госсекретаря Энтони Блинкена, Кирби подчеркнул, что глава госдепа не станет "выкручивать руки" украинским властям в вопросе начала переговоров.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДжон КирбиВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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