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США и Британия помогут Украине интегрироваться с Европой, заявил Блинкен - РИА Новости, 10.09.2024
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17:05 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971893158.html
США и Британия помогут Украине интегрироваться с Европой, заявил Блинкен
США и Британия помогут Украине интегрироваться с Европой, заявил Блинкен - РИА Новости, 10.09.2024
США и Британия помогут Украине интегрироваться с Европой, заявил Блинкен
США и Великобритания помогут Украине обеспечить большую интеграцию с Европой и трансатлантическими институтами, заявил во вторник американский госсекретарь... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:05
2024-09-10T17:05
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США и Великобритания помогут Украине обеспечить большую интеграцию с Европой и трансатлантическими институтами, заявил во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы работаем над тем, чтобы… Украина оставалась на пути большей интеграции с Европой и трансатлантическими институтами, чего так хотят украинцы. Украина, очевидно, находится на этом пути. Вместе мы поможем ей двигаться по этому пути", - сказал Блинкен журналистам на пресс-конференции. Глава госдепа добавил, что Вашингтон и Лондон также хотят сделать Украину способной на самостоятельную оборону и обеспечить ее возможностью "увереннее стоять на своих ногах" в военном и экономическом отношении. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом бывший на тот момент генсеком НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. В июле он выразил надежду на вступление Украины в НАТО к 2034 году. Позже по итогам саммита блока Столтенберг заявил, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в альянс. В июле Совет НАТО-Украина подтвердил, что приглашение о вступлении в альянс Киеву направят, когда союзники договорятся и будут выполнены "условия". В заявлении совета уточняется, что главы МИД стран НАТО продолжат оценивать прогресс Украины по демократическим реформам и реформам в сфере безопасности. Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что члены НАТО не настроены принимать Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20240531/blinken-1949708822.html
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в мире, украина, киев, россия, энтони блинкен, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО
США и Британия помогут Украине интегрироваться с Европой, заявил Блинкен

Блинкен: США и Британия помогут Украине обеспечить большую интеграцию с Европой

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США и Великобритания помогут Украине обеспечить большую интеграцию с Европой и трансатлантическими институтами, заявил во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы работаем над тем, чтобы… Украина оставалась на пути большей интеграции с Европой и трансатлантическими институтами, чего так хотят украинцы. Украина, очевидно, находится на этом пути. Вместе мы поможем ей двигаться по этому пути", - сказал Блинкен журналистам на пресс-конференции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Страны НАТО проработают "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен
31 мая, 15:57
Глава госдепа добавил, что Вашингтон и Лондон также хотят сделать Украину способной на самостоятельную оборону и обеспечить ее возможностью "увереннее стоять на своих ногах" в военном и экономическом отношении.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом бывший на тот момент генсеком НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. В июле он выразил надежду на вступление Украины в НАТО к 2034 году. Позже по итогам саммита блока Столтенберг заявил, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в альянс.
В июле Совет НАТО-Украина подтвердил, что приглашение о вступлении в альянс Киеву направят, когда союзники договорятся и будут выполнены "условия". В заявлении совета уточняется, что главы МИД стран НАТО продолжат оценивать прогресс Украины по демократическим реформам и реформам в сфере безопасности. Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что члены НАТО не настроены принимать Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
В ЕС секретно готовятся к интеграции Украины и Молдавии, пишут СМИ
19 марта, 09:46
 
В миреУкраинаКиевРоссияЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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