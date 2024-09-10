США и Британия помогут Украине интегрироваться с Европой, заявил Блинкен
Блинкен: США и Британия помогут Украине обеспечить большую интеграцию с Европой
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США и Великобритания помогут Украине обеспечить большую интеграцию с Европой и трансатлантическими институтами, заявил во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы работаем над тем, чтобы… Украина оставалась на пути большей интеграции с Европой и трансатлантическими институтами, чего так хотят украинцы. Украина, очевидно, находится на этом пути. Вместе мы поможем ей двигаться по этому пути", - сказал Блинкен журналистам на пресс-конференции.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом бывший на тот момент генсеком НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. В июле он выразил надежду на вступление Украины в НАТО к 2034 году. Позже по итогам саммита блока Столтенберг заявил, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в альянс.
В июле Совет НАТО-Украина подтвердил, что приглашение о вступлении в альянс Киеву направят, когда союзники договорятся и будут выполнены "условия". В заявлении совета уточняется, что главы МИД стран НАТО продолжат оценивать прогресс Украины по демократическим реформам и реформам в сфере безопасности. Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что члены НАТО не настроены принимать Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.