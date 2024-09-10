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ЕК не стала комментировать сообщения о мирном плане Германии по Украине - РИА Новости, 10.09.2024
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15:38 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971857838.html
ЕК не стала комментировать сообщения о мирном плане Германии по Украине
ЕК не стала комментировать сообщения о мирном плане Германии по Украине - РИА Новости, 10.09.2024
ЕК не стала комментировать сообщения о мирном плане Германии по Украине
Еврокомиссия не комментирует сообщение СМИ о германском мирном плане по Украине, продолжает поддерживать "план Зеленского", заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:38
2024-09-10T15:38
в мире
украина
россия
германия
петер стано
олаф шольц
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Еврокомиссия не комментирует сообщение СМИ о германском мирном плане по Украине, продолжает поддерживать "план Зеленского", заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "Мы не комментируем и не интерпретируем сообщения СМИ по упоминаемым инициативам со стороны государств-членов ЕС. Для нас самым достойным планом на настоящий момент является план (Владимира - ред.) Зеленского, мы работаем с Украиной, международными партнерами над тем, чтобы сделать его возможным", - сказал он. По словам Стано, любой план по Украине должен соблюдать Устав ООН, международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины, ее независимость. Ранее итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит план мирного урегулирования украинского кризиса. По информации издания, Шольц якобы работает над мирным планом совместно с двумя представителями своей Социал-демократической партии - Ральфом Штегнером и Рольфом Мютценихом, участниками переговоров по Украине при Меркель. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3", включающим "гипотезу об уступке кусков украинской территории Москве". Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. -0-
https://ria.ru/20240910/pushkov-1971736525.html
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в мире, украина, россия, германия, петер стано, олаф шольц, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Германия, Петер Стано, Олаф Шольц, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК не стала комментировать сообщения о мирном плане Германии по Украине

Еврокомиссия не комментирует сообщение СМИ о мирном плане Германии по Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Еврокомиссия не комментирует сообщение СМИ о германском мирном плане по Украине, продолжает поддерживать "план Зеленского", заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Мы не комментируем и не интерпретируем сообщения СМИ по упоминаемым инициативам со стороны государств-членов ЕС. Для нас самым достойным планом на настоящий момент является план (Владимира - ред.) Зеленского, мы работаем с Украиной, международными партнерами над тем, чтобы сделать его возможным", - сказал он.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Иначе обречен": Пушков объяснил внезапный приступ миролюбия у Шольца
Вчера, 07:19
По словам Стано, любой план по Украине должен соблюдать Устав ООН, международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины, ее независимость.
Ранее итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит план мирного урегулирования украинского кризиса. По информации издания, Шольц якобы работает над мирным планом совместно с двумя представителями своей Социал-демократической партии - Ральфом Штегнером и Рольфом Мютценихом, участниками переговоров по Украине при Меркель. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3", включающим "гипотезу об уступке кусков украинской территории Москве".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл
9 сентября, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. -0-
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"Могли избежать". В Германии оценили план Шольца по Украине
9 сентября, 22:16
 
В миреУкраинаРоссияГерманияПетер СтаноОлаф ШольцЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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