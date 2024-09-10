https://ria.ru/20240910/trevoga-1971876718.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.09.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит во вторник в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:26
2024-09-10T16:26
2024-09-10T16:26
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Воздушная тревога звучит во вторник в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях была объявлена в промежутке с 15.51 мск по 15.57 мск. В Сумской области она звучит шесть часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще двух украинских областях объявили воздушную тревогу