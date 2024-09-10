https://ria.ru/20240910/trevoga-1971876718.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.09.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит во вторник в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:26

2024-09-10T16:26

2024-09-10T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Воздушная тревога звучит во вторник в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях была объявлена в промежутке с 15.51 мск по 15.57 мск. В Сумской области она звучит шесть часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф