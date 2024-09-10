https://ria.ru/20240910/tatarstan-1971771828.html
Более 300 госуслуг доступны в Татарстане в электронном виде
Более 300 госуслуг доступны в Татарстане в электронном виде - РИА Новости, 10.09.2024
Более 300 госуслуг доступны в Татарстане в электронном виде
Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Kazan Digital Week заявил, что в республике 319 государственных услуг доступны в электронном виде, новая задача - РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:44
2024-09-10T10:44
2024-09-10T10:44
республика татарстан
иннополис (татарстан)
рустам минниханов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Kazan Digital Week заявил, что в республике 319 государственных услуг доступны в электронном виде, новая задача - предоставление услуг без посещения организаций и МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мероприятие прошло на площадке МВЦ "Казань Экспо". "Татарстан – один из лидеров цифровой трансформации в стране. Дополнительный импульс к развитию ИТ-отрасли придала реализация национальной программы "Цифровая экономика". При поддержке президента страны Владимира Путина в рамках программы реализуются масштабные мероприятия. К скоростному интернету подключено более 10,5 тысячи социальных учреждений. Большая работа проводится по устранению цифрового неравенства: на сегодня 86% домохозяйств республики обеспечены широкополосным доступом в интернет. Только за последние три года более чем 300 тысяч сельских домохозяйств обеспечены оптическим скоростным интернетом", - цитирует пресс-служба главу региона. Он отметил, что в республике стремятся к тому, чтобы каждый житель имел быстрый доступ к информации, государственным и финансовым услугам. Он напомнил, что республика стала первым регионом, в котором все государственные и муниципальные услуги – всего 319 – стали доступны для граждан в электронном виде. Эта работа продолжается и сейчас задача – предоставление услуг в электронном виде без посещения организаций и МФЦ, отметил Минниханов. "В республике работают три площадки ИТ-парка, и сегодня все они полностью заняты. В ИТ-парке работает 546 резидентов, создано 6 тысяч рабочих мест. Ряд резидентов успешно сотрудничает с компаниями из российских регионов и дружественных стран", - добавил раис. ИТ-инфраструктура создается не только в крупных городах. Так, в Татарстане для привлечения и поддержки талантливой молодежи муниципальные ИТ-площадки открыты в 20 районах республики. Центром притяжения российских ИТ-компаний и специалистов является город Иннополис. "На двух площадках особой экономической зоны работают 338 компаний, их инвестиции превысили 174 миллиарда рублей, создано порядка 10 тысяч рабочих мест. Этим летом открыт крупнейший в Поволжье центр обработки и хранения данных, построенный нашим стратегическим партнером – госкорпорацией "Росатом", – сказал Минниханов. На территории ОЭЗ "Иннополис" построено два крупных индустриальных парка. Он пригласил участников форума стать резидентами татарстанских площадок для реализации высокотехнологичных проектов. "В результате многолетней системной работы в Татарстане сформирована мощная ИТ-отрасль. В республике действует порядка 3,3 тысячи ИТ-компаний, в которых занято свыше 42 тысяч человек. За последние пять лет их годовая выручка выросла более, чем в 2 раза и достигла 177 миллиарда за прошлый год", – подчеркнул он. Минниханов пожелал хорошей работы всем участникам форума. Он выразил уверенность в том, что совместная работа на площадке форума будет способствовать знакомству с лучшими практиками, выработке прорывных решений, направленных на развитие отечественной промышленности и науки.
https://ria.ru/20240903/forum-1970346220.html
https://ria.ru/20240830/tatarstan-1969404295.html
https://ria.ru/20240827/vaktsina-1968845581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иннополис (татарстан), рустам минниханов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Республика Татарстан, Иннополис (Татарстан), Рустам Минниханов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Kazan Digital Week заявил, что в республике 319 государственных услуг доступны в электронном виде, новая задача - предоставление услуг без посещения организаций и МФЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие прошло на площадке МВЦ "Казань Экспо".
"Татарстан – один из лидеров цифровой трансформации в стране. Дополнительный импульс к развитию ИТ-отрасли придала реализация национальной программы "Цифровая экономика". При поддержке президента страны Владимира Путина
в рамках программы реализуются масштабные мероприятия. К скоростному интернету подключено более 10,5 тысячи социальных учреждений. Большая работа проводится по устранению цифрового неравенства: на сегодня 86% домохозяйств республики обеспечены широкополосным доступом в интернет. Только за последние три года более чем 300 тысяч сельских домохозяйств обеспечены оптическим скоростным интернетом", - цитирует пресс-служба главу региона.
Он отметил, что в республике стремятся к тому, чтобы каждый житель имел быстрый доступ к информации, государственным и финансовым услугам.
Он напомнил, что республика стала первым регионом, в котором все государственные и муниципальные услуги – всего 319 – стали доступны для граждан в электронном виде.
Эта работа продолжается и сейчас задача – предоставление услуг в электронном виде без посещения организаций и МФЦ, отметил Минниханов.
"В республике работают три площадки ИТ-парка, и сегодня все они полностью заняты. В ИТ-парке работает 546 резидентов, создано 6 тысяч рабочих мест. Ряд резидентов успешно сотрудничает с компаниями из российских регионов и дружественных стран", - добавил раис.
ИТ-инфраструктура создается не только в крупных городах. Так, в Татарстане для привлечения и поддержки талантливой молодежи муниципальные ИТ-площадки открыты в 20 районах республики.
Центром притяжения российских ИТ-компаний и специалистов является город Иннополис
.
"На двух площадках особой экономической зоны работают 338 компаний, их инвестиции превысили 174 миллиарда рублей, создано порядка 10 тысяч рабочих мест. Этим летом открыт крупнейший в Поволжье
центр обработки и хранения данных, построенный нашим стратегическим партнером – госкорпорацией "Росатом
", – сказал Минниханов.
На территории ОЭЗ "Иннополис" построено два крупных индустриальных парка. Он пригласил участников форума стать резидентами татарстанских площадок для реализации высокотехнологичных проектов.
"В результате многолетней системной работы в Татарстане сформирована мощная ИТ-отрасль. В республике действует порядка 3,3 тысячи ИТ-компаний, в которых занято свыше 42 тысяч человек. За последние пять лет их годовая выручка выросла более, чем в 2 раза и достигла 177 миллиарда за прошлый год", – подчеркнул он.
Минниханов пожелал хорошей работы всем участникам форума. Он выразил уверенность в том, что совместная работа на площадке форума будет способствовать знакомству с лучшими практиками, выработке прорывных решений, направленных на развитие отечественной промышленности и науки.