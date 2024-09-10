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Губернатор рассказал, что будет с тысячами артефактов Судбищенской битвы - РИА Новости, 10.09.2024
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Наука
 
07:00 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/sudbischi-1971702783.html
Губернатор рассказал, что будет с тысячами артефактов Судбищенской битвы
Губернатор рассказал, что будет с тысячами артефактов Судбищенской битвы - РИА Новости, 10.09.2024
Губернатор рассказал, что будет с тысячами артефактов Судбищенской битвы
Более четырех тысяч артефактов удалось найти российским археологам, открывшим три года назад в Орловской области уникальный памятник – место Судбищенской битвы. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:00
2024-09-10T07:00
наука
наука
общество
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
орловская область
россия
андрей клычков
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Более четырех тысяч артефактов удалось найти российским археологам, открывшим три года назад в Орловской области уникальный памятник – место Судбищенской битвы. Для их размещения будет создан музейно-образовательный комплекс, а само поле битвы станет частью масштабного мемориала. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на пресс-конференции "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения", которая состоялась в медиагруппе "Россия сегодня".Напомним, что в 2021 году дайверы и археологи обнаружили в Орловской области место Судбищенского сражения 4-5 июля 1555 года. Битва произошла между русским отрядом и войском крымского хана Девлет-Гирея (начало правления Ивана Грозного). Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению экспертов, имеет огромную научную ценность и большое культурное значение. Среди уникальных находок – монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века.Губернатор Орловской области Андрей Клычков, говоря об историческом значении Судбищенского сражения, провел аналогию с днем сегодняшним. "Борьба России за свою независимость, защита южных границ нашего государства всегда были в приоритете. Мы, безусловно, гордимся героями всех сражений, которые происходили в нашей истории", – отметил он, добавив, что подобные археологические открытия дают возможность увековечить память об этих героях и создать условия для привлечения внимания к региону.По его словам, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, узнав об уникальных археологических находках, дал поручение проработать предложение по выделению средств из федерального бюджета для проведения археологических работ и создания мемориального комплекса.Проект будет развиваться на двух крупных локациях: одна – само поле Судбищенской битвы и визит-центр; другая – Орловская крепость, сквер и Орловский краеведческий музей. "Сегодня мы находимся на стадии выделения земельного участка под визит-центр", – отметил губернатор, добавив, что за основу концепции будет взят Ржевский визит-центр. Проектирование и строительство начнется уже в 2025 году.Кроме того, по его словам, в настоящее время завершается экспертиза по благоустройству сквера, который даст возможность разместить аналог Орловской крепости."Мы получили в собственность Орловской области здание гостиных рядов, а это более 8 тысяч квадратных метров, где будет размещен музейно-образовательный комплекс, вмещающий в себя все найденные артефакты и дающий возможность большому количеству людей познакомиться с историей битвы", – сообщил Андрей Клычков.При этом он добавил, что музейно-образовательный центр позволит использовать разные форматы (мультимедийные проекты, передвижные выставки и пр.).Директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев отметил, что основная задача заключается в том, чтобы на выходе получилась единая смысловая и функциональная среда.По его словам, за время археологических исследований с 2021 года удалось найти более 4 тысяч исторических артефактов: "это наиболее представительный массив археологических свидетельств ратной славы на территории Европейской части России".Кроме того, спикер рассказал о некоторых изменениях в организации учета и хранения археологических предметов. По его словам, в связи с поступлением массовых материалов с места раскопок Судбищенской битвы было создано уникальное для музея хранилище артефактов и реставрационная мастерская для консервации и реставрации находок."За два года в мастерской было оформлено более 2 тысяч предметов. Было привезено уникальное оборудование, способное решать сложнейшие проблемы в реставрации металла. Здесь есть и большая реставрационная ванна, устойчивая к кислотам и щелочам. Предусмотрена система ультразвуковой очистки, которая позволяет в щадящем режиме отслаивать и удалять продукты коррозии", – рассказал директор музея.В ходе пресс-конференции он сообщил, что 18 сентября в музее откроется документальная фотовыставка "Судбищенская битва. История открытия поля сражения", посвященная истории обнаружения места битвы, созданная Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Орловским краеведческим музеем при поддержке Министерства культуры РФ, администрации Орловской области, Института археологии РАН, Музея-заповедника "Куликово поле", Орловского клуба подводного плавания "Диво".Как пояснила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, выставка продемонстрирует вклад всех команд, которые открыли историю Судбищенской битвы для нашей страны, ведь еще в 2021 году о ней было сказано всего несколько абзацев в летописях. "Это уникальная история про историю открытия", – подчеркнула спикер.
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наука, общество, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, орловская область, россия, андрей клычков, иван грозный, михаил мишустин, российская академия наук, куликово поле (заповедник), наталья тюрина
Наука, Наука, Общество, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Орловская область, Россия, Андрей Клычков, Иван Грозный, Михаил Мишустин, Российская академия наук, Куликово поле (заповедник), Наталья Тюрина

Губернатор рассказал, что будет с тысячами артефактов Судбищенской битвы

© РИА Новости / Мария ДевахинаПресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"
Пресс-конференция на тему: Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Более четырех тысяч артефактов удалось найти российским археологам, открывшим три года назад в Орловской области уникальный памятник – место Судбищенской битвы. Для их размещения будет создан музейно-образовательный комплекс, а само поле битвы станет частью масштабного мемориала. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на пресс-конференции "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения", которая состоялась в медиагруппе "Россия сегодня".
Напомним, что в 2021 году дайверы и археологи обнаружили в Орловской области место Судбищенского сражения 4-5 июля 1555 года. Битва произошла между русским отрядом и войском крымского хана Девлет-Гирея (начало правления Ивана Грозного). Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению экспертов, имеет огромную научную ценность и большое культурное значение. Среди уникальных находок – монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века.
© РИА Новости / Мария ДевахинаПресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"
Артефакты - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Пресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков, говоря об историческом значении Судбищенского сражения, провел аналогию с днем сегодняшним. "Борьба России за свою независимость, защита южных границ нашего государства всегда были в приоритете. Мы, безусловно, гордимся героями всех сражений, которые происходили в нашей истории", – отметил он, добавив, что подобные археологические открытия дают возможность увековечить память об этих героях и создать условия для привлечения внимания к региону.
© Мария ДевахинаГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Мария Девахина
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
По его словам, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, узнав об уникальных археологических находках, дал поручение проработать предложение по выделению средств из федерального бюджета для проведения археологических работ и создания мемориального комплекса.
Проект будет развиваться на двух крупных локациях: одна – само поле Судбищенской битвы и визит-центр; другая – Орловская крепость, сквер и Орловский краеведческий музей. "Сегодня мы находимся на стадии выделения земельного участка под визит-центр", – отметил губернатор, добавив, что за основу концепции будет взят Ржевский визит-центр. Проектирование и строительство начнется уже в 2025 году.
Кроме того, по его словам, в настоящее время завершается экспертиза по благоустройству сквера, который даст возможность разместить аналог Орловской крепости.
Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения
Вчера, 15:27
"Мы получили в собственность Орловской области здание гостиных рядов, а это более 8 тысяч квадратных метров, где будет размещен музейно-образовательный комплекс, вмещающий в себя все найденные артефакты и дающий возможность большому количеству людей познакомиться с историей битвы", – сообщил Андрей Клычков.
При этом он добавил, что музейно-образовательный центр позволит использовать разные форматы (мультимедийные проекты, передвижные выставки и пр.).
Директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев отметил, что основная задача заключается в том, чтобы на выходе получилась единая смысловая и функциональная среда.
По его словам, за время археологических исследований с 2021 года удалось найти более 4 тысяч исторических артефактов: "это наиболее представительный массив археологических свидетельств ратной славы на территории Европейской части России".
Кроме того, спикер рассказал о некоторых изменениях в организации учета и хранения археологических предметов. По его словам, в связи с поступлением массовых материалов с места раскопок Судбищенской битвы было создано уникальное для музея хранилище артефактов и реставрационная мастерская для консервации и реставрации находок.
© РИА Новости / Мария ДевахинаПресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"
Пресс-конференция на тему: Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения
Пресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 5
© РИА Новости / Наталья ТюринаАртефакты
Артефакты
Артефакты
© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 5
© РИА Новости / Мария Девахина

Пресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"

Артефакты

Пресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"

© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 5
© РИА Новости / Наталья Тюрина

Пресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"

Артефакты

Пресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"

© РИА Новости / Наталья Тюрина
4 из 5
© РИА Новости / Мария Девахина

Пресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"

Артефакт

Пресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"

© РИА Новости / Мария Девахина
5 из 5
Пресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 5
Артефакты
© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 5

Пресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"

© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 5

Пресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"

© РИА Новости / Наталья Тюрина
4 из 5

Пресс-конференция на тему: "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения"

© РИА Новости / Мария Девахина
5 из 5
"За два года в мастерской было оформлено более 2 тысяч предметов. Было привезено уникальное оборудование, способное решать сложнейшие проблемы в реставрации металла. Здесь есть и большая реставрационная ванна, устойчивая к кислотам и щелочам. Предусмотрена система ультразвуковой очистки, которая позволяет в щадящем режиме отслаивать и удалять продукты коррозии", – рассказал директор музея.
В ходе пресс-конференции он сообщил, что 18 сентября в музее откроется документальная фотовыставка "Судбищенская битва. История открытия поля сражения", посвященная истории обнаружения места битвы, созданная Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Орловским краеведческим музеем при поддержке Министерства культуры РФ, администрации Орловской области, Института археологии РАН, Музея-заповедника "Куликово поле", Орловского клуба подводного плавания "Диво".
Как пояснила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, выставка продемонстрирует вклад всех команд, которые открыли историю Судбищенской битвы для нашей страны, ведь еще в 2021 году о ней было сказано всего несколько абзацев в летописях. "Это уникальная история про историю открытия", – подчеркнула спикер.
 
НаукаНаукаОбществоСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебникеОрловская областьРоссияАндрей КлычковИван ГрозныйМихаил МишустинРоссийская академия наукКуликово поле (заповедник)Наталья Тюрина
 
 
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