https://ria.ru/20240910/sudbischi-1971702783.html

Губернатор рассказал, что будет с тысячами артефактов Судбищенской битвы

Губернатор рассказал, что будет с тысячами артефактов Судбищенской битвы - РИА Новости, 10.09.2024

Губернатор рассказал, что будет с тысячами артефактов Судбищенской битвы

Более четырех тысяч артефактов удалось найти российским археологам, открывшим три года назад в Орловской области уникальный памятник – место Судбищенской битвы. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T07:00

2024-09-10T07:00

2024-09-10T07:00

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Более четырех тысяч артефактов удалось найти российским археологам, открывшим три года назад в Орловской области уникальный памятник – место Судбищенской битвы. Для их размещения будет создан музейно-образовательный комплекс, а само поле битвы станет частью масштабного мемориала. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на пресс-конференции "Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения", которая состоялась в медиагруппе "Россия сегодня".Напомним, что в 2021 году дайверы и археологи обнаружили в Орловской области место Судбищенского сражения 4-5 июля 1555 года. Битва произошла между русским отрядом и войском крымского хана Девлет-Гирея (начало правления Ивана Грозного). Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению экспертов, имеет огромную научную ценность и большое культурное значение. Среди уникальных находок – монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века.Губернатор Орловской области Андрей Клычков, говоря об историческом значении Судбищенского сражения, провел аналогию с днем сегодняшним. "Борьба России за свою независимость, защита южных границ нашего государства всегда были в приоритете. Мы, безусловно, гордимся героями всех сражений, которые происходили в нашей истории", – отметил он, добавив, что подобные археологические открытия дают возможность увековечить память об этих героях и создать условия для привлечения внимания к региону.По его словам, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, узнав об уникальных археологических находках, дал поручение проработать предложение по выделению средств из федерального бюджета для проведения археологических работ и создания мемориального комплекса.Проект будет развиваться на двух крупных локациях: одна – само поле Судбищенской битвы и визит-центр; другая – Орловская крепость, сквер и Орловский краеведческий музей. "Сегодня мы находимся на стадии выделения земельного участка под визит-центр", – отметил губернатор, добавив, что за основу концепции будет взят Ржевский визит-центр. Проектирование и строительство начнется уже в 2025 году.Кроме того, по его словам, в настоящее время завершается экспертиза по благоустройству сквера, который даст возможность разместить аналог Орловской крепости."Мы получили в собственность Орловской области здание гостиных рядов, а это более 8 тысяч квадратных метров, где будет размещен музейно-образовательный комплекс, вмещающий в себя все найденные артефакты и дающий возможность большому количеству людей познакомиться с историей битвы", – сообщил Андрей Клычков.При этом он добавил, что музейно-образовательный центр позволит использовать разные форматы (мультимедийные проекты, передвижные выставки и пр.).Директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев отметил, что основная задача заключается в том, чтобы на выходе получилась единая смысловая и функциональная среда.По его словам, за время археологических исследований с 2021 года удалось найти более 4 тысяч исторических артефактов: "это наиболее представительный массив археологических свидетельств ратной славы на территории Европейской части России".Кроме того, спикер рассказал о некоторых изменениях в организации учета и хранения археологических предметов. По его словам, в связи с поступлением массовых материалов с места раскопок Судбищенской битвы было создано уникальное для музея хранилище артефактов и реставрационная мастерская для консервации и реставрации находок."За два года в мастерской было оформлено более 2 тысяч предметов. Было привезено уникальное оборудование, способное решать сложнейшие проблемы в реставрации металла. Здесь есть и большая реставрационная ванна, устойчивая к кислотам и щелочам. Предусмотрена система ультразвуковой очистки, которая позволяет в щадящем режиме отслаивать и удалять продукты коррозии", – рассказал директор музея.В ходе пресс-конференции он сообщил, что 18 сентября в музее откроется документальная фотовыставка "Судбищенская битва. История открытия поля сражения", посвященная истории обнаружения места битвы, созданная Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Орловским краеведческим музеем при поддержке Министерства культуры РФ, администрации Орловской области, Института археологии РАН, Музея-заповедника "Куликово поле", Орловского клуба подводного плавания "Диво".Как пояснила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина, выставка продемонстрирует вклад всех команд, которые открыли историю Судбищенской битвы для нашей страны, ведь еще в 2021 году о ней было сказано всего несколько абзацев в летописях. "Это уникальная история про историю открытия", – подчеркнула спикер.

https://sn.ria.ru/20240909/bitva-1971626753.html

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