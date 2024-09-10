https://ria.ru/20240910/sud-1971934036.html

Суд Никарагуа лишил гражданства 135 осужденных

Суд Никарагуа лишил гражданства 135 осужденных - РИА Новости, 10.09.2024

Суд Никарагуа лишил гражданства 135 осужденных

Столичный апелляционный суд Никарагуа постановил лишить гражданства 135 человек, осужденных ранее за различные преступления, сообщил верховный суд страны. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T20:03

2024-09-10T20:03

2024-09-10T20:03

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МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Столичный апелляционный суд Никарагуа постановил лишить гражданства 135 человек, осужденных ранее за различные преступления, сообщил верховный суд страны. "Первая уголовная палата Апелляционного суда округа Манагуа... издала судебную резолюцию, предписывающую лишить никарагуанского гражданства 135 человек, осужденных за преступные деяния, посягающие на суверенитет, независимость и самоопределение никарагуанского народа, разжигающие и пропагандирующие насилие, ненависть, терроризм и экономическую дестабилизацию, нарушающие мир, безопасность и конституционный порядок", - говорится в сообщении суда, которое опубликовало издание El 19 Digital. В сообщении не поясняется, в отношении кого приняты такие меры, однако на прошлой неделе такое же число граждан было депортировано в Гватемалу по соглашению между Манагуа и Вашингтоном, где их называют политическими заключенными. Личности депортированных не раскрываются. "Решение по существу предписывало конфисковать все имущество осужденных в качестве компенсации за серьезный материальный и нематериальный ущерб, который их преступная деятельность причинила населению и стране. Таким образом осуществляется эффективное правосудие в отношении жертв этих преступлений", - сказано в сообщении суда для СМИ.

https://ria.ru/20240809/vlasti-1965074024.html

https://ria.ru/20240904/rossiya-1970463819.html

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в мире, манагуа (город), никарагуа, гватемала (республика)