https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971922855.html

Спецоперация, 10 сентября: в ДНР освободили четыре населенных пункта

Спецоперация, 10 сентября: в ДНР освободили четыре населенных пункта - РИА Новости, 10.09.2024

Спецоперация, 10 сентября: в ДНР освободили четыре населенных пункта

Российские войска за сутки освободили Красногоровку, Галицыновку, Водяное и Григоровку в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:56

2024-09-10T18:56

2024-09-10T18:56

специальная военная операция на украине

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андрей воробьев

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки освободили Красногоровку, Галицыновку, Водяное и Григоровку в ДНР, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, потери украинских войск за минувшие сутки составили до 2175 человек. А на курском направлении они потеряли более 380 человек и 15 единиц бронетехники. Кроме того, в ведомстве добавили, что российские военные отразили шесть атак в направлении Апанасовки, Камышевки, Марьевки и Черкасской Конопельки в Курской области. При этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не будет вести переговоры с Киевом, пока не выбьет ВСУ из Курской области. Он также отметил, что Украина каждый день теряет в среднем 28 квадратных километров территории, а ВСУ - до 2 тысяч убитыми и ранеными. Всего за август-сентябрь российская армия освободила тысячу квадратных километров территории. Массированная атака БПЛА по РоссииЭтой ночью Украина предприняла массированную атаку беспилотниками по российским регионам. Утром Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 144 украинских дронов над центральными регионами России. По данным министерства, 72 БПЛА было перехвачено над Брянской областью, 20 – над Московской, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь - над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой и один над Орловской областями. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что БПЛА были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома. В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев. На работу трёх аэропортов московского региона – "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" – были введены временные ограничения. Позже Росавиация сообщила о снятии ограничений. Корреспондент РИА Новости передавал из "Внуково", что в аэропорту сформировались гигантские очереди. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ночной массированной атаки украинских БПЛА. Мирное урегулированиеКак заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во вторник в интервью телеканалу "Россия 24", более 110 стран позитивно оценивают инициативы Китая и Бразилии по Украине, есть много разных предложений по урегулированию конфликта, но в их основе лежит стамбульский проект 2022 года. При этом министр иностранных дел и внешней торговли Ксавье Беттель, заместитель премьера Люксембурга в ходе международного форума "Ереванский диалог" заявил, что конференции по урегулированию конфликта на Украине нет смысла проводить без участия в них России. Разрешение бить вглубь РоссииАмериканский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции заявил, что президент США Джо Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон. "Мы собираемся посмотреть и послушать (представителей Украины - ред.), а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их наилучшим образом", - сообщил он журналистам, комментируя возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. Блинкен добавил, что Байден и Стармер получат позиции по данному вопросу для дальнейшего обсуждения. В то же время Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CNN попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы Байдена обсудить со Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия. Киев привлекает террористов к операциям против РФКак сообщила турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники, киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России. По данным газеты, встреча представителей киевской администрации с террористами в Идлибе состоялась 18 июня. Кроме того, турецкая газета Aydınlık утверждает, что Киев предложил представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков. "Интересно, что украинская делегация призвала освободить радикальных чеченских и грузинских террористов, содержащихся в тюрьме HTS. Сообщается, что в обмен на их освобождение, HTS было предложено 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - пишет издание. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне информации о переговорах Киева с сирийскими террористами заявила, что контакты с террористами киевский режим поддерживает давно, сами власти Украины уже стали международной террористической группировкой.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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https://ria.ru/20240910/niderlandy-1971806114.html

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