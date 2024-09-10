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Спецоперация, 10 сентября: в ДНР освободили четыре населенных пункта - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971922855.html
Спецоперация, 10 сентября: в ДНР освободили четыре населенных пункта
Спецоперация, 10 сентября: в ДНР освободили четыре населенных пункта - РИА Новости, 10.09.2024
Спецоперация, 10 сентября: в ДНР освободили четыре населенных пункта
Российские войска за сутки освободили Красногоровку, Галицыновку, Водяное и Григоровку в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:56
2024-09-10T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
джо байден
сергей шойгу
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки освободили Красногоровку, Галицыновку, Водяное и Григоровку в ДНР, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, потери украинских войск за минувшие сутки составили до 2175 человек. А на курском направлении они потеряли более 380 человек и 15 единиц бронетехники. Кроме того, в ведомстве добавили, что российские военные отразили шесть атак в направлении Апанасовки, Камышевки, Марьевки и Черкасской Конопельки в Курской области. При этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не будет вести переговоры с Киевом, пока не выбьет ВСУ из Курской области. Он также отметил, что Украина каждый день теряет в среднем 28 квадратных километров территории, а ВСУ - до 2 тысяч убитыми и ранеными. Всего за август-сентябрь российская армия освободила тысячу квадратных километров территории. Массированная атака БПЛА по РоссииЭтой ночью Украина предприняла массированную атаку беспилотниками по российским регионам. Утром Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 144 украинских дронов над центральными регионами России. По данным министерства, 72 БПЛА было перехвачено над Брянской областью, 20 – над Московской, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь - над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой и один над Орловской областями. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что БПЛА были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома. В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев. На работу трёх аэропортов московского региона – "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" – были введены временные ограничения. Позже Росавиация сообщила о снятии ограничений. Корреспондент РИА Новости передавал из "Внуково", что в аэропорту сформировались гигантские очереди. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ночной массированной атаки украинских БПЛА. Мирное урегулированиеКак заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во вторник в интервью телеканалу "Россия 24", более 110 стран позитивно оценивают инициативы Китая и Бразилии по Украине, есть много разных предложений по урегулированию конфликта, но в их основе лежит стамбульский проект 2022 года. При этом министр иностранных дел и внешней торговли Ксавье Беттель, заместитель премьера Люксембурга в ходе международного форума "Ереванский диалог" заявил, что конференции по урегулированию конфликта на Украине нет смысла проводить без участия в них России. Разрешение бить вглубь РоссииАмериканский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции заявил, что президент США Джо Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон. "Мы собираемся посмотреть и послушать (представителей Украины - ред.), а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их наилучшим образом", - сообщил он журналистам, комментируя возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. Блинкен добавил, что Байден и Стармер получат позиции по данному вопросу для дальнейшего обсуждения. В то же время Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CNN попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы Байдена обсудить со Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия. Киев привлекает террористов к операциям против РФКак сообщила турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники, киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России. По данным газеты, встреча представителей киевской администрации с террористами в Идлибе состоялась 18 июня. Кроме того, турецкая газета Aydınlık утверждает, что Киев предложил представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков. "Интересно, что украинская делегация призвала освободить радикальных чеченских и грузинских террористов, содержащихся в тюрьме HTS. Сообщается, что в обмен на их освобождение, HTS было предложено 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - пишет издание. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне информации о переговорах Киева с сирийскими террористами заявила, что контакты с террористами киевский режим поддерживает давно, сами власти Украины уже стали международной террористической группировкой.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240910/mirshaymer-1971895390.html
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971909375.html
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в мире, россия, украина, киев, джо байден, сергей шойгу, андрей воробьев, вооруженные силы украины, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Джо Байден, Сергей Шойгу, Андрей Воробьев, Вооруженные силы Украины, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Спецоперация, 10 сентября: в ДНР освободили четыре населенных пункта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки освободили Красногоровку, Галицыновку, Водяное и Григоровку в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, потери украинских войск за минувшие сутки составили до 2175 человек. А на курском направлении они потеряли более 380 человек и 15 единиц бронетехники.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Не выдержат". В США назвали условие для переговоров Украины с Россией
Вчера, 17:12
Кроме того, в ведомстве добавили, что российские военные отразили шесть атак в направлении Апанасовки, Камышевки, Марьевки и Черкасской Конопельки в Курской области.
При этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не будет вести переговоры с Киевом, пока не выбьет ВСУ из Курской области.
Он также отметил, что Украина каждый день теряет в среднем 28 квадратных километров территории, а ВСУ - до 2 тысяч убитыми и ранеными. Всего за август-сентябрь российская армия освободила тысячу квадратных километров территории.

Массированная атака БПЛА по России

Этой ночью Украина предприняла массированную атаку беспилотниками по российским регионам.
Утром Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 144 украинских дронов над центральными регионами России.
Последствия атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Житель Раменского рассказал об атаке беспилотников
Вчера, 17:42
По данным министерства, 72 БПЛА было перехвачено над Брянской областью, 20 – над Московской, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь - над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой и один над Орловской областями.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что БПЛА были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома. В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев.
На работу трёх аэропортов московского региона – "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" – были введены временные ограничения. Позже Росавиация сообщила о снятии ограничений. Корреспондент РИА Новости передавал из "Внуково", что в аэропорту сформировались гигантские очереди.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ночной массированной атаки украинских БПЛА.

Мирное урегулирование

Как заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во вторник в интервью телеканалу "Россия 24", более 110 стран позитивно оценивают инициативы Китая и Бразилии по Украине, есть много разных предложений по урегулированию конфликта, но в их основе лежит стамбульский проект 2022 года.
При этом министр иностранных дел и внешней торговли Ксавье Беттель, заместитель премьера Люксембурга в ходе международного форума "Ереванский диалог" заявил, что конференции по урегулированию конфликта на Украине нет смысла проводить без участия в них России.
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Имеет право". В Нидерландах сделали дерзкий выпад в адрес России
Вчера, 12:47

Разрешение бить вглубь России

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции заявил, что президент США Джо Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон.
"Мы собираемся посмотреть и послушать (представителей Украины - ред.), а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их наилучшим образом", - сообщил он журналистам, комментируя возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Блинкен понизил Зеленского в должности
Вчера, 16:30
Блинкен добавил, что Байден и Стармер получат позиции по данному вопросу для дальнейшего обсуждения.
В то же время Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CNN попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы Байдена обсудить со Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия.

Киев привлекает террористов к операциям против РФ

Как сообщила турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники, киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России.
По данным газеты, встреча представителей киевской администрации с террористами в Идлибе состоялась 18 июня.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Захарова прокомментировала сообщения о контактах Киева с террористами
Вчера, 10:51
Кроме того, турецкая газета Aydınlık утверждает, что Киев предложил представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков.
"Интересно, что украинская делегация призвала освободить радикальных чеченских и грузинских террористов, содержащихся в тюрьме HTS. Сообщается, что в обмен на их освобождение, HTS было предложено 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - пишет издание.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне информации о переговорах Киева с сирийскими террористами заявила, что контакты с террористами киевский режим поддерживает давно, сами власти Украины уже стали международной террористической группировкой.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДжо БайденСергей ШойгуАндрей ВоробьевВооруженные силы УкраиныДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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