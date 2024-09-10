https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971779003.html

Российские военные освободили Красногоровку

Российские военные освободили Красногоровку - РИА Новости, 10.09.2024

Российские военные освободили Красногоровку

Российские военные освободили Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:03

2024-09-10T11:03

2024-09-10T11:43

специальная военная операция на украине

красногоровка

россия

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские военные освободили Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Галицыновка находится в пяти километрах к востоку от Украинска и в трех километрах к юго-западу от Карловки. Ее освобождение позволит выйти на Украинск с востока. Село заняли подразделения группировки войск "Центр".Водяное освободила восточная группировка войск.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971477834.html

красногоровка

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красногоровка, россия, донецкая народная республика, безопасность