Российские военные освободили Красногоровку
Минобороны: ВС России освободили Красногоровку, Галицыновку, Григоровку, Водяное
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские военные освободили Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаОсвобожденный город Красногоровка в ДНР
© Инфографика
Освобожденный город Красногоровка в ДНР
Красногоровка — важный логистический узел обороны ВСУ на Донецком направлении. Здесь, помимо промышленных производств, располагаются базы ВСУ по ремонту поврежденной техники. Тем самым украинская армия потеряла способность восстанавливать подбитые танки, БМП и БТРы.
Галицыновка находится в пяти километрах к востоку от Украинска и в трех километрах к юго-западу от Карловки. Ее освобождение позволит выйти на Украинск с востока. Село заняли подразделения группировки войск "Центр".
© ИнфографикаОсвобожденное село Водяное в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Водяное в ДНР
Водяное освободила восточная группировка войск.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.