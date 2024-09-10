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Российские военные освободили Красногоровку - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:03 10.09.2024 (обновлено: 11:43 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971779003.html
Российские военные освободили Красногоровку
Российские военные освободили Красногоровку - РИА Новости, 10.09.2024
Российские военные освободили Красногоровку
Российские военные освободили Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:03
2024-09-10T11:43
специальная военная операция на украине
красногоровка
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские военные освободили Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Галицыновка находится в пяти километрах к востоку от Украинска и в трех километрах к юго-западу от Карловки. Ее освобождение позволит выйти на Украинск с востока. Село заняли подразделения группировки войск "Центр".Водяное освободила восточная группировка войск.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971477834.html
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красногоровка, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские военные освободили Красногоровку

Минобороны: ВС России освободили Красногоровку, Галицыновку, Григоровку, Водяное

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские военные освободили Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаОсвобожденный город Красногоровка в ДНР
Освобожденный город Красногоровка в ДНР
© Инфографика
Освобожденный город Красногоровка в ДНР

Красногоровка — важный логистический узел обороны ВСУ на Донецком направлении. Здесь, помимо промышленных производств, располагаются базы ВСУ по ремонту поврежденной техники. Тем самым украинская армия потеряла способность восстанавливать подбитые танки, БМП и БТРы.

Галицыновка находится в пяти километрах к востоку от Украинска и в трех километрах к юго-западу от Карловки. Ее освобождение позволит выйти на Украинск с востока. Село заняли подразделения группировки войск "Центр".
© ИнфографикаОсвобожденное село Водяное в ДНР
Освобожденное село Водяное в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Водяное в ДНР
Водяное освободила восточная группировка войск.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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