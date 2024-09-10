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Россия примет дополнительные меры по поддержке Кубы, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024
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15:56 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971863799.html
Россия примет дополнительные меры по поддержке Кубы, заявил Шойгу
Россия примет дополнительные меры по поддержке Кубы, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024
Россия примет дополнительные меры по поддержке Кубы, заявил Шойгу
Россия примет дополнительные меры по поддержке Кубы, Москва рассчитывает, что Гавана преодолеет тяжелые последствия американской экономической блокады, заявил... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:56
2024-09-10T15:56
здоровье - общество
россия
гавана
куба
сергей шойгу
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Россия примет дополнительные меры по поддержке Кубы, Москва рассчитывает, что Гавана преодолеет тяжелые последствия американской экономической блокады, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альваресом Касасом. "Куба является одним из наиболее близких союзников России в Латинской Америке. Нас связывают давние и прочные, временем проверенные отношения - еще со времен Советского Союза", - отметил Шойгу. Москва и Гавана будут развивать стратегическое партнерство по самому широкому спектру направлений, подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ. "Готовы наращивать взаимодействие по линии советов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов. Особое внимание уделяем торгово-экономическому, инвестиционному сотрудничеству, в том числе в рамках профильной двусторонней межправительственной комиссии", - сказал Шойгу. "Рассчитываем на то, что Гавана, в том числе с нашей помощью, преодолеет тяжелые, кризисные последствия американской экономической блокады. Россия примет дополнительные меры по поддержке Гаваны, в частности, предоставление новых кредитных линий", - добавил он.
https://ria.ru/20240828/kuba-1968883687.html
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здоровье - общество, россия, гавана, куба, сергей шойгу, брикс
Здоровье - Общество, Россия, Гавана, Куба, Сергей Шойгу, БРИКС
Россия примет дополнительные меры по поддержке Кубы, заявил Шойгу

Шойгу: Россия примет дополнительные меры по поддержке Кубы

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Россия примет дополнительные меры по поддержке Кубы, Москва рассчитывает, что Гавана преодолеет тяжелые последствия американской экономической блокады, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альваресом Касасом.
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"Куба является одним из наиболее близких союзников России в Латинской Америке. Нас связывают давние и прочные, временем проверенные отношения - еще со времен Советского Союза", - отметил Шойгу.
Москва и Гавана будут развивать стратегическое партнерство по самому широкому спектру направлений, подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ.
"Готовы наращивать взаимодействие по линии советов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов. Особое внимание уделяем торгово-экономическому, инвестиционному сотрудничеству, в том числе в рамках профильной двусторонней межправительственной комиссии", - сказал Шойгу.
"Рассчитываем на то, что Гавана, в том числе с нашей помощью, преодолеет тяжелые, кризисные последствия американской экономической блокады. Россия примет дополнительные меры по поддержке Гаваны, в частности, предоставление новых кредитных линий", - добавил он.
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Здоровье - ОбществоРоссияГаванаКубаСергей ШойгуБРИКС
 
 
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