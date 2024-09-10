https://ria.ru/20240910/shoygu-1971771417.html

Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"

Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль" - РИА Новости, 10.09.2024

Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, говоря о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль" для России, заявил в интервью телеканалу "Россия 24", РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:43

2024-09-10T10:43

2024-09-10T10:56

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, говоря о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль" для России, заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что РФ шантажировали проблемами с одним из её банков."Как было с вертолетоносцами "Мистраль". Все для нас сделали, "мы готовы на 90%", экипажи уже там, уже начинается обкатка, опробование оборудования, вот-вот их передадут. Нам сказали: "Нет, стоять, не давать". Мы говорим: "Как не давать?" Они говорят: "А у нас тут вот есть ваш банк на примете, у него проблемы на 14 миллиардов" - я на память говорю, примерно 14 миллиардов. Сказали: "Да, есть такая проблема, не будем отдавать "Мистрали" России. Мы вас накажем не на 14 миллиардов, а на девять", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20210916/mistrali-1750326698.html

россия

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Дарья Буймова

россия, сергей шойгу, безопасность