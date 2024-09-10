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Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль" - РИА Новости, 10.09.2024
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10:43 10.09.2024 (обновлено: 10:56 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971771417.html
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль" - РИА Новости, 10.09.2024
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, говоря о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль" для России, заявил в интервью телеканалу "Россия 24", РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:43
2024-09-10T10:56
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, говоря о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль" для России, заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что РФ шантажировали проблемами с одним из её банков."Как было с вертолетоносцами "Мистраль". Все для нас сделали, "мы готовы на 90%", экипажи уже там, уже начинается обкатка, опробование оборудования, вот-вот их передадут. Нам сказали: "Нет, стоять, не давать". Мы говорим: "Как не давать?" Они говорят: "А у нас тут вот есть ваш банк на примете, у него проблемы на 14 миллиардов" - я на память говорю, примерно 14 миллиардов. Сказали: "Да, есть такая проблема, не будем отдавать "Мистрали" России. Мы вас накажем не на 14 миллиардов, а на девять", - сказал Шойгу.
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россия, сергей шойгу, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу рассказал о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль"

Шойгу: в ситуации с "Мистралями" Россию шантажировали проблемами с банком

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДесантный вертолетоносный корабль-док "Мистраль" на судостроительном заводе
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль на судостроительном заводе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Десантный вертолетоносный корабль-док "Мистраль" на судостроительном заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, говоря о сорвавшемся контракте на вертолетоносцы "Мистраль" для России, заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что РФ шантажировали проблемами с одним из её банков.
"Как было с вертолетоносцами "Мистраль". Все для нас сделали, "мы готовы на 90%", экипажи уже там, уже начинается обкатка, опробование оборудования, вот-вот их передадут. Нам сказали: "Нет, стоять, не давать". Мы говорим: "Как не давать?" Они говорят: "А у нас тут вот есть ваш банк на примете, у него проблемы на 14 миллиардов" - я на память говорю, примерно 14 миллиардов. Сказали: "Да, есть такая проблема, не будем отдавать "Мистрали" России. Мы вас накажем не на 14 миллиардов, а на девять", - сказал Шойгу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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РоссияСергей ШойгуБезопасность
 
 
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