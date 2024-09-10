https://ria.ru/20240910/shoygu-1971769801.html

Шойгу оценил инициативы Китая и Бразилии по Украине

Шойгу оценил инициативы Китая и Бразилии по Украине - РИА Новости, 10.09.2024

Шойгу оценил инициативы Китая и Бразилии по Украине

Более 110 стран позитивно оценивают инициативы Китая и Бразилии по Украине, есть много разных предложений по урегулированию конфликта, но в их основе лежит... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:40

2024-09-10T10:40

2024-09-10T10:59

китай

индия

украина

сергей шойгу

в мире

бразилия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 110 стран позитивно оценивают инициативы Китая и Бразилии по Украине, есть много разных предложений по урегулированию конфликта, но в их основе лежит стамбульский проект 2022 года, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24"."Та инициатива, о которой я говорил - это Бразилия и Китай... В позитивном ключе ее оценивают больше 110 стран. То есть на столе много разных предложений, но все-таки... заявления нашего президента, которые он сделал в МИДе 14 июня, они, пожалуй, основное. Вообще мы предложили все, что на сегодняшний день уже обсуждалось или обсуждается... у нас на столе сегодня то же самое решение стамбульское, которое было в апреле 2022 года фактически господином Арахамией завизировано", - сказал Шойгу.Он заявил, что стамбульские предложения "устраивали всех".

https://ria.ru/20240909/peregovory-1971516615.html

китай

индия

украина

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, индия, украина, сергей шойгу, в мире, бразилия