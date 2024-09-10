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Шойгу оценил инициативы Китая и Бразилии по Украине - РИА Новости, 10.09.2024
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10:40 10.09.2024 (обновлено: 10:59 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971769801.html
Шойгу оценил инициативы Китая и Бразилии по Украине
Шойгу оценил инициативы Китая и Бразилии по Украине - РИА Новости, 10.09.2024
Шойгу оценил инициативы Китая и Бразилии по Украине
Более 110 стран позитивно оценивают инициативы Китая и Бразилии по Украине, есть много разных предложений по урегулированию конфликта, но в их основе лежит... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:40
2024-09-10T10:59
китай
индия
украина
сергей шойгу
в мире
бразилия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 110 стран позитивно оценивают инициативы Китая и Бразилии по Украине, есть много разных предложений по урегулированию конфликта, но в их основе лежит стамбульский проект 2022 года, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24"."Та инициатива, о которой я говорил - это Бразилия и Китай... В позитивном ключе ее оценивают больше 110 стран. То есть на столе много разных предложений, но все-таки... заявления нашего президента, которые он сделал в МИДе 14 июня, они, пожалуй, основное. Вообще мы предложили все, что на сегодняшний день уже обсуждалось или обсуждается... у нас на столе сегодня то же самое решение стамбульское, которое было в апреле 2022 года фактически господином Арахамией завизировано", - сказал Шойгу.Он заявил, что стамбульские предложения "устраивали всех".
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китай, индия, украина, сергей шойгу, в мире, бразилия
Китай, Индия, Украина, Сергей Шойгу, В мире, Бразилия
Шойгу оценил инициативы Китая и Бразилии по Украине

Шойгу: более 110 стран позитивно оценили инициативы Китая и Бразилии по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 110 стран позитивно оценивают инициативы Китая и Бразилии по Украине, есть много разных предложений по урегулированию конфликта, но в их основе лежит стамбульский проект 2022 года, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".
"Та инициатива, о которой я говорил - это Бразилия и Китай... В позитивном ключе ее оценивают больше 110 стран. То есть на столе много разных предложений, но все-таки... заявления нашего президента, которые он сделал в МИДе 14 июня, они, пожалуй, основное. Вообще мы предложили все, что на сегодняшний день уже обсуждалось или обсуждается... у нас на столе сегодня то же самое решение стамбульское, которое было в апреле 2022 года фактически господином Арахамией завизировано", - сказал Шойгу.
Он заявил, что стамбульские предложения "устраивали всех".
Харьков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Запад попытается навязать России переговоры по Украине, заявил Рогов
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