https://ria.ru/20240910/shoygu-1971769113.html

Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область

Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область - РИА Новости, 10.09.2024

Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область

Киевский режим планировал отвлечь Вооруженные силы РФ от продвижения в Донбассе, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках встречи... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:38

2024-09-10T10:38

2024-09-10T11:03

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Киевский режим планировал отвлечь Вооруженные силы РФ от продвижения в Донбассе, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге."Киев хотел атакой на Курскую область хотел вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" ."Но у нас сил хватает, мы продолжаем наступать", - заверил секретарь Совбеза.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240910/evrosoyuz-1971768971.html

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вооруженные силы рф, киев, донбасс, вооруженные силы украины, брикс, сергей шойгу, владимир путин, валерий герасимов, украина, курская область, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)