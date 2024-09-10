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Шойгу рассказал о потерях ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
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10:35 10.09.2024 (обновлено: 10:52 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971767711.html
Шойгу рассказал о потерях ВСУ
Шойгу рассказал о потерях ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
Шойгу рассказал о потерях ВСУ
Украина каждый день теряет в среднем 28 квадратных километров территории и до 2 тысяч человек убитыми и ранеными, за август и первую неделю сентября освобождена РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:35
2024-09-10T10:52
украина
вооруженные силы украины
сергей шойгу
донбасс
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина каждый день теряет в среднем 28 квадратных километров территории и до 2 тысяч человек убитыми и ранеными, за август и первую неделю сентября освобождена почти одна тысяча квадратных километров Донбасса, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Каждый день – 28 квадратных километров в среднем. Но самое главное даже не километры - самое главное то, что они теряют каждый день до 2 тысяч убитыми и ранеными. Суммарно, если говорить за 8 дней сентября и август месяц – почти тысяча квадратных километров освобождено. И темпы увеличиваются. Спасибо нашим ребятам, которые профессионально, с полной самоотдачей ведут боевые действия", - сказал Шойгу.
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украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, донбасс, россия
Украина, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Донбасс, Россия
Шойгу рассказал о потерях ВСУ

Шойгу: Украина теряет 28 квадратных километров ежедневно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина каждый день теряет в среднем 28 квадратных километров территории и до 2 тысяч человек убитыми и ранеными, за август и первую неделю сентября освобождена почти одна тысяча квадратных километров Донбасса, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Каждый день – 28 квадратных километров в среднем. Но самое главное даже не километры - самое главное то, что они теряют каждый день до 2 тысяч убитыми и ранеными. Суммарно, если говорить за 8 дней сентября и август месяц – почти тысяча квадратных километров освобождено. И темпы увеличиваются. Спасибо нашим ребятам, которые профессионально, с полной самоотдачей ведут боевые действия", - сказал Шойгу.
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10:38
 
УкраинаВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуДонбассРоссия
 
 
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