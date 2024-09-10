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Шмыгаль вновь заявил, что Украина ждет Россию на переговорах - РИА Новости, 10.09.2024
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14:56 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/sammit-1971847810.html
Шмыгаль вновь заявил, что Украина ждет Россию на переговорах
Шмыгаль вновь заявил, что Украина ждет Россию на переговорах - РИА Новости, 10.09.2024
Шмыгаль вновь заявил, что Украина ждет Россию на переговорах
Украинский премьер Денис Шмыгаль в очередной раз заявил о важности участия России во втором саммите по Украине. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:56
2024-09-10T14:56
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль в очередной раз заявил о важности участия России во втором саммите по Украине. Ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по урегулированию конфликта на Украине. "Очень важно на второй "саммит мира" привлечь представителей России", - заявил Шмыгаль на пресс-конференции. По его словам, участие РФ в переговорах без посредников, с учетом привлечения в переговоры большого количества стран, поможет избежать лжи и манипуляций, в которых он обвинил Москву. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференциипризывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240910/nanosit-1971771315.html
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в мире, россия, украина, киев, денис шмыгаль, владимир путин, владимир зеленский, запорожская аэс, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, НАТО, Вооруженные силы Украины
Шмыгаль вновь заявил, что Украина ждет Россию на переговорах

Шмыгаль вновь заявил о важности участия России во втором саммите по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль в очередной раз заявил о важности участия России во втором саммите по Украине.
Ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по урегулированию конфликта на Украине.
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Украина отказалась не наносить удары по атомным объектам, заявил Шойгу
Вчера, 10:43
"Очень важно на второй "саммит мира" привлечь представителей России", - заявил Шмыгаль на пресс-конференции.
По его словам, участие РФ в переговорах без посредников, с учетом привлечения в переговоры большого количества стран, поможет избежать лжи и манипуляций, в которых он обвинил Москву.
В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференциипризывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Песков прокомментировал ситуацию с ударами по энергосистеме Украины
Вчера, 12:45
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
СМИ: Украина пытается привлечь террористов к операциям против России
Вчера, 09:56
 
В миреРоссияУкраинаКиевДенис ШмыгальВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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