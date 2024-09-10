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СМИ сообщили о неожиданном применении игровой приставки на вооружении ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/pristavka-1971854115.html
СМИ сообщили о неожиданном применении игровой приставки на вооружении ВСУ
СМИ сообщили о неожиданном применении игровой приставки на вооружении ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
СМИ сообщили о неожиданном применении игровой приставки на вооружении ВСУ
Украинские войска используют портативную игровую консоль Steam Deck для дистанционного управления боевыми турелями, пишет издание Business Insider. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:25
2024-09-10T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
германия
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МОСКВА, 10 сен —РИА Новости. Украинские войска используют портативную игровую консоль Steam Deck для дистанционного управления боевыми турелями, пишет издание Business Insider."Судя по всему, Украина нашла необычное применение для популярной игровой системы Steam Deck: удаленное управление боевыми турелями", — говорится в материале.Уточняется, что портативная игровая приставка используется для управления боевыми турелями "Шабля", а первые сообщения об использовании Steam Deck в боевых действиях появились еще в прошлом году.В публикации не уточняется, насколько эффективна такая система дистанционного управления.Ранее телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом. В материале отмечается, что гитлеровская Германия и ее союзники использовали эту технологию в годы Второй мировой войны
https://ria.ru/20240910/gosduma-1971852760.html
https://ria.ru/20240816/svu-1966235734.html
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в мире, технологии, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Германия
СМИ сообщили о неожиданном применении игровой приставки на вооружении ВСУ

BI: ВСУ используют игровую приставку Steam Deck для управления турелями

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен РИА Новости. Украинские войска используют портативную игровую консоль Steam Deck для дистанционного управления боевыми турелями, пишет издание Business Insider.
"Судя по всему, Украина нашла необычное применение для популярной игровой системы Steam Deck: удаленное управление боевыми турелями", — говорится в материале.
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Уточняется, что портативная игровая приставка используется для управления боевыми турелями "Шабля", а первые сообщения об использовании Steam Deck в боевых действиях появились еще в прошлом году.
В публикации не уточняется, насколько эффективна такая система дистанционного управления.
Ранее телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом. В материале отмечается, что гитлеровская Германия и ее союзники использовали эту технологию в годы Второй мировой войны
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