https://ria.ru/20240907/bespilotnik-1971324658.html

CNN: ВСУ начали применять в БПЛА технологию, которую использовали нацисты

CNN: ВСУ начали применять в БПЛА технологию, которую использовали нацисты - РИА Новости, 07.09.2024

CNN: ВСУ начали применять в БПЛА технологию, которую использовали нацисты

Украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом, немцы использовали эту технологию в годы Второй мировой войны, передает телеканал... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T20:36

2024-09-07T20:36

2024-09-07T21:14

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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом, немцы использовали эту технологию в годы Второй мировой войны, передает телеканал CNN.Сообщается, что ВСУ запускают дроны с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до 2,2 тысячи градусов Цельсия."(Термитная смесь. — Прим. ред.) была открыта немецким химиком в 1890-е годы и изначально использовалась для сварки железнодорожных путей. Военный потенциал стал очевидным, когда немцы начали сбрасывать начиненные ею бомбы на Великобританию во время Первой мировой войны", — говорится в материале.В годы Второй мировой войны гитлеровская Германия и союзники также применяли зажигательные авиабомбы, отмечает телеканал.Украинские боевики используют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по вопросам разоружения, которое указывает на риск огромных разрушений и ущерб окружающей среде. ВСУ также игнорируют позицию организации Human Rights Watch, предупреждающую об "ужасающих последствиях" применения оружия с термитной смесью.

https://ria.ru/20240814/vsu-1966157025.html

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в мире, германия, великобритания, вооруженные силы украины, оон, human rights watch