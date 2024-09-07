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CNN: ВСУ начали применять в БПЛА технологию, которую использовали нацисты - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 07.09.2024 (обновлено: 21:14 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/bespilotnik-1971324658.html
CNN: ВСУ начали применять в БПЛА технологию, которую использовали нацисты
CNN: ВСУ начали применять в БПЛА технологию, которую использовали нацисты - РИА Новости, 07.09.2024
CNN: ВСУ начали применять в БПЛА технологию, которую использовали нацисты
Украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом, немцы использовали эту технологию в годы Второй мировой войны, передает телеканал... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:36
2024-09-07T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
германия
великобритания
вооруженные силы украины
оон
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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом, немцы использовали эту технологию в годы Второй мировой войны, передает телеканал CNN.Сообщается, что ВСУ запускают дроны с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до 2,2 тысячи градусов Цельсия."(Термитная смесь. — Прим. ред.) была открыта немецким химиком в 1890-е годы и изначально использовалась для сварки железнодорожных путей. Военный потенциал стал очевидным, когда немцы начали сбрасывать начиненные ею бомбы на Великобританию во время Первой мировой войны", — говорится в материале.В годы Второй мировой войны гитлеровская Германия и союзники также применяли зажигательные авиабомбы, отмечает телеканал.Украинские боевики используют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по вопросам разоружения, которое указывает на риск огромных разрушений и ущерб окружающей среде. ВСУ также игнорируют позицию организации Human Rights Watch, предупреждающую об "ужасающих последствиях" применения оружия с термитной смесью.
https://ria.ru/20240814/vsu-1966157025.html
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в мире, германия, великобритания, вооруженные силы украины, оон, human rights watch
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, ООН, Human Rights Watch
CNN: ВСУ начали применять в БПЛА технологию, которую использовали нацисты

CNN: ВСУ начали применять БПЛА с расплавленным металлом по технологии нацистов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом, немцы использовали эту технологию в годы Второй мировой войны, передает телеканал CNN.
Сообщается, что ВСУ запускают дроны с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до 2,2 тысячи градусов Цельсия.
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"(Термитная смесь. — Прим. ред.) была открыта немецким химиком в 1890-е годы и изначально использовалась для сварки железнодорожных путей. Военный потенциал стал очевидным, когда немцы начали сбрасывать начиненные ею бомбы на Великобританию во время Первой мировой войны", — говорится в материале.
В годы Второй мировой войны гитлеровская Германия и союзники также применяли зажигательные авиабомбы, отмечает телеканал.
Украинские боевики используют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по вопросам разоружения, которое указывает на риск огромных разрушений и ущерб окружающей среде.
ВСУ также игнорируют позицию организации Human Rights Watch, предупреждающую об "ужасающих последствиях" применения оружия с термитной смесью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияВеликобританияВооруженные силы УкраиныООНHuman Rights Watch
 
 
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