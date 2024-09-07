CNN: ВСУ начали применять в БПЛА технологию, которую использовали нацисты
CNN: ВСУ начали применять БПЛА с расплавленным металлом по технологии нацистов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Украинские военные начали применять беспилотники с расплавленным металлом, немцы использовали эту технологию в годы Второй мировой войны, передает телеканал CNN.
Сообщается, что ВСУ запускают дроны с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до 2,2 тысячи градусов Цельсия.
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"(Термитная смесь. — Прим. ред.) была открыта немецким химиком в 1890-е годы и изначально использовалась для сварки железнодорожных путей. Военный потенциал стал очевидным, когда немцы начали сбрасывать начиненные ею бомбы на Великобританию во время Первой мировой войны", — говорится в материале.
В годы Второй мировой войны гитлеровская Германия и союзники также применяли зажигательные авиабомбы, отмечает телеканал.
Украинские боевики используют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по вопросам разоружения, которое указывает на риск огромных разрушений и ущерб окружающей среде.
ВСУ также игнорируют позицию организации Human Rights Watch, предупреждающую об "ужасающих последствиях" применения оружия с термитной смесью.
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