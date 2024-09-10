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Песков прокомментировал ситуацию с ударами по энергосистеме Украины - РИА Новости, 10.09.2024
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12:45 10.09.2024 (обновлено: 12:46 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/peskov-1971805697.html
Песков прокомментировал ситуацию с ударами по энергосистеме Украины
Песков прокомментировал ситуацию с ударами по энергосистеме Украины - РИА Новости, 10.09.2024
Песков прокомментировал ситуацию с ударами по энергосистеме Украины
Четких договоренностей об ударах по энергосистеме Украины не было, а сейчас на фоне событий в Курской области их представить трудно, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:45
2024-09-10T12:46
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Четких договоренностей об ударах по энергосистеме Украины не было, а сейчас на фоне событий в Курской области их представить трудно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Никаких четких договоренностей не было, это первое. Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области. Но при всем при этом для нас, еще раз повторяю, главное - достижение наших целей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, сохраняет ли Россия готовность к отказу от ударов по объектам энергетики, торговому, гражданскому флоту, или подобные предложения оборачиваются лишь проблемами для России. Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью заявил, что перед вторжением Украины в Курскую область президент России Владимир Путин поддержал идею Турции прекратить удары по объектам энергетики, торговому, гражданскому флоту, но от таких договоренностей отказалась сама Украина.
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цены на нефть, россия, украина, курская область, дмитрий песков, сергей шойгу, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Украина, Курская область, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Песков прокомментировал ситуацию с ударами по энергосистеме Украины

Песков: четких договоренностей об ударах по энергосистеме Украины не было

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Четких договоренностей об ударах по энергосистеме Украины не было, а сейчас на фоне событий в Курской области их представить трудно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никаких четких договоренностей не было, это первое. Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области. Но при всем при этом для нас, еще раз повторяю, главное - достижение наших целей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, сохраняет ли Россия готовность к отказу от ударов по объектам энергетики, торговому, гражданскому флоту, или подобные предложения оборачиваются лишь проблемами для России.
Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью заявил, что перед вторжением Украины в Курскую область президент России Владимир Путин поддержал идею Турции прекратить удары по объектам энергетики, торговому, гражданскому флоту, но от таких договоренностей отказалась сама Украина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Цены на нефтьРоссияУкраинаКурская областьДмитрий ПесковСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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