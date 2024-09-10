https://ria.ru/20240910/peskov-1971804975.html
Песков объяснил, почему СВО продолжается
Песков объяснил, почему СВО продолжается - РИА Новости, 10.09.2024
Песков объяснил, почему СВО продолжается
Специальная военная операция сегодня - это единственный способ достижения целей России, поэтому она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:44
2024-09-10T12:44
2024-09-10T12:44
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Специальная военная операция сегодня - это единственный способ достижения целей России, поэтому она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция в настоящий момент в отсутствие иных альтернатив является единственным возможным способом достижения наших целей, поэтому она продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сохраняет ли Россия готовность к отказу от ударов по объектам энергетики, торговому, гражданскому флоту или подобные предложения оборачиваются лишь проблемами для России и она будет продолжать именно боевые действия. Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что перед вторжением Украины в Курскую область президент России Владимир Путин поддержал идею Турции прекратить удары по объектам энергетики, торговому, гражданскому флоту, но от таких договоренностей отказалась сама Украина.
https://ria.ru/20240910/peskov-1971804826.html
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россия, украина, курская область, дмитрий песков, сергей шойгу, владимир путин
Россия, Украина, Курская область, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Песков объяснил, почему СВО продолжается
Песков назвал СВО единственным способ достижения целей России