https://ria.ru/20240910/peskov-1971804975.html

Песков объяснил, почему СВО продолжается

Песков объяснил, почему СВО продолжается - РИА Новости, 10.09.2024

Песков объяснил, почему СВО продолжается

Специальная военная операция сегодня - это единственный способ достижения целей России, поэтому она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:44

2024-09-10T12:44

2024-09-10T12:44

россия

украина

курская область

дмитрий песков

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Специальная военная операция сегодня - это единственный способ достижения целей России, поэтому она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция в настоящий момент в отсутствие иных альтернатив является единственным возможным способом достижения наших целей, поэтому она продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сохраняет ли Россия готовность к отказу от ударов по объектам энергетики, торговому, гражданскому флоту или подобные предложения оборачиваются лишь проблемами для России и она будет продолжать именно боевые действия. Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что перед вторжением Украины в Курскую область президент России Владимир Путин поддержал идею Турции прекратить удары по объектам энергетики, торговому, гражданскому флоту, но от таких договоренностей отказалась сама Украина.

https://ria.ru/20240910/peskov-1971804826.html

россия

украина

курская область

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россия, украина, курская область, дмитрий песков, сергей шойгу, владимир путин