Рейтинг@Mail.ru
Диписточник в Анкаре оценил ситуацию вокруг переговоров по Украине - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 10.09.2024 (обновлено: 06:04 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/peregovory-1971734634.html
Диписточник в Анкаре оценил ситуацию вокруг переговоров по Украине
Диписточник в Анкаре оценил ситуацию вокруг переговоров по Украине - РИА Новости, 10.09.2024
Диписточник в Анкаре оценил ситуацию вокруг переговоров по Украине
Возобновление стамбульского процесса по урегулированию конфликта на Украине возможно при готовности сторон к переговорам, но на данный момент ситуация ближе к... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T05:58
2024-09-10T06:04
украина
россия
стамбул
владимир путин
владимир зеленский
давид арахамия
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg
АНКАРА, 10 сен - РИА Новости. Возобновление стамбульского процесса по урегулированию конфликта на Украине возможно при готовности сторон к переговорам, но на данный момент ситуация ближе к тупиковой, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме на прошлой неделе, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договорённостей. "Мы регулярно на всех уровнях заявляем о готовности оказать свои посреднические услуги, возобновить стамбульский процесс, когда мир был очень близок. Как регулярно заявляет господин президент (Турции Тайип Эрдоган - ред.), в мирном процесс не будет проигравших, но сейчас мы не видим готовности к переговорам, процесс рискует зайти в тупик, а конфликт имеет риск перерастания в ядерный", - заявил собеседник агентства. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше. Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта.
https://ria.ru/20240909/peregovory-1971552931.html
https://ria.ru/20240909/peregovory-1971518263.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_44edbf7f41ba877878871c9e4624e600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, В мире
Диписточник в Анкаре оценил ситуацию вокруг переговоров по Украине

Дипсточник в Анкаре: ситуация вокруг переговоров по Украине близка к тупиковой

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 сен - РИА Новости. Возобновление стамбульского процесса по урегулированию конфликта на Украине возможно при готовности сторон к переговорам, но на данный момент ситуация ближе к тупиковой, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме на прошлой неделе, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договорённостей.
Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Нуланд раскрыла подробности о вмешательстве в переговоры Москвы и Киева
Вчера, 11:13
"Мы регулярно на всех уровнях заявляем о готовности оказать свои посреднические услуги, возобновить стамбульский процесс, когда мир был очень близок. Как регулярно заявляет господин президент (Турции Тайип Эрдоган - ред.), в мирном процесс не будет проигравших, но сейчас мы не видим готовности к переговорам, процесс рискует зайти в тупик, а конфликт имеет риск перерастания в ядерный", - заявил собеседник агентства.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.
Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Госдуме назвали слова Шольца о переговорах с Россией уловкой
Вчера, 08:57
 
УкраинаРоссияСтамбулВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала