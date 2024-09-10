Диписточник в Анкаре оценил ситуацию вокруг переговоров по Украине
Дипсточник в Анкаре: ситуация вокруг переговоров по Украине близка к тупиковой
© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
АНКАРА, 10 сен - РИА Новости. Возобновление стамбульского процесса по урегулированию конфликта на Украине возможно при готовности сторон к переговорам, но на данный момент ситуация ближе к тупиковой, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме на прошлой неделе, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договорённостей.
"Мы регулярно на всех уровнях заявляем о готовности оказать свои посреднические услуги, возобновить стамбульский процесс, когда мир был очень близок. Как регулярно заявляет господин президент (Турции Тайип Эрдоган - ред.), в мирном процесс не будет проигравших, но сейчас мы не видим готовности к переговорам, процесс рискует зайти в тупик, а конфликт имеет риск перерастания в ядерный", - заявил собеседник агентства.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.
Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта.