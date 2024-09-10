https://ria.ru/20240910/orvi-1971791863.html

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 20%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 20% - РИА Новости, 10.09.2024

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 20%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в России на 20%, было зарегистрировано более 470 тысяч случаев заболевания, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:54

2024-09-10T11:54

2024-09-10T11:54

общество

здоровье - общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла в России на 20%, было зарегистрировано более 470 тысяч случаев заболевания, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. "За прошедшую неделю в РФ количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 20,1% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 471 тысячи случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России", - говорится в сообщении. Более 16% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, уточнили в ведомстве. Также по итогам последней недели в России зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев COVID-19, что на 17,3% выше, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре. -0-

https://ria.ru/20240910/koronavirus-1971786537.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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общество, здоровье - общество, россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии