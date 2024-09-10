Рейтинг@Mail.ru
Нейролингвист увидела опасность в портативных МРТ для чтения мыслей - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
20:08 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/neyrolingvist-1971934929.html
Нейролингвист увидела опасность в портативных МРТ для чтения мыслей
Нейролингвист увидела опасность в портативных МРТ для чтения мыслей - РИА Новости, 10.09.2024
Нейролингвист увидела опасность в портативных МРТ для чтения мыслей
Портативные МРТ для чтения мыслей не появятся, они не нужны и даже опасны, считает директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T20:08
2024-09-10T20:08
наука
россия
татьяна черниговская
санкт-петербургский государственный университет
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148752/72/1487527247_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_5e4daaf03218efe6183f12c861feba6f.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Портативные МРТ для чтения мыслей не появятся, они не нужны и даже опасны, считает директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская. Черниговская посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей" (включая искусственный интеллект). Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. "Не появятся (портативные МРТ для чтения мыслей – ред.)… А главное – зачем такой "портативный прибор"?.. Он не нужен. И я бы даже сказала, опасен. Мало ли что с ним кому потом припишут", - сказала Черниговская РИА Новости в ответ на вопрос, когда появятся портативные МРТ для чтения мыслей. По ее словам, "конечно, для развлечения публики и сейчас уже можно кое-что сделать". "Но если говорить серьезно, поскольку я в Институте мозга работаю… Вот, смотрю я на мозг - и при этом я уже должна много знать, предположим, что если у человека звучит музыка в голове, то это, скорее всего, вот эта зона мозга, - и мне показывают картину и спрашивают меня, что человек сейчас делает, я скажу: очень вероятно, что он слушает музыку. Но я никогда не скажу, что это именно такая-то музыка. Я никогда не скажу, что он думает о таком-то - конкретные вещи я не скажу", - уверена Черниговская. По ее словам, пока нет даже представления о том, как определить, слушает ли "подопытный" сейчас Rammstein или Моцарта. "Сложность с аппаратами МРТ и подобного рода техникой ведь не столько в том, что они дорогие, а вот в чем. Допустим, нашли деньги, создали, приобрели такой прибор и суете туда людей одного за другим – а дальше-то что? Ведь что оттуда вылезает? Фактически цифры. Как их расшифровывать, что они значат, кто будет расшифровывать?" - отмечает Черниговская. Это должна быть огромная работа, поясняет собеседница агентства, очень сложные программы и специалисты высочайшего уровня.
https://ria.ru/20240910/soznanie-1971923387.html
https://ria.ru/20240527/neuralink-1948517745.html
https://ria.ru/20240910/soznanie-1971927326.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148752/72/1487527247_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_84d2d8317c352cc045a2f00dbd92c3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна черниговская , санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук
Наука, Россия, Татьяна Черниговская , Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия наук
Нейролингвист увидела опасность в портативных МРТ для чтения мыслей

Нейролингвист Черниговская: портативные МРТ для чтения мыслей были бы опасны

© Fotolia / taa22Человеческий мозг
Человеческий мозг - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Fotolia / taa22
Человеческий мозг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Портативные МРТ для чтения мыслей не появятся, они не нужны и даже опасны, считает директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская.
Черниговская посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей" (включая искусственный интеллект). Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин.
Человеческий мозг - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Нейролингвист рассказала о своем понимании сознания
Вчера, 18:44
"Не появятся (портативные МРТ для чтения мыслей – ред.)… А главное – зачем такой "портативный прибор"?.. Он не нужен. И я бы даже сказала, опасен. Мало ли что с ним кому потом припишут", - сказала Черниговская РИА Новости в ответ на вопрос, когда появятся портативные МРТ для чтения мыслей.
По ее словам, "конечно, для развлечения публики и сейчас уже можно кое-что сделать".
"Но если говорить серьезно, поскольку я в Институте мозга работаю… Вот, смотрю я на мозг - и при этом я уже должна много знать, предположим, что если у человека звучит музыка в голове, то это, скорее всего, вот эта зона мозга, - и мне показывают картину и спрашивают меня, что человек сейчас делает, я скажу: очень вероятно, что он слушает музыку. Но я никогда не скажу, что это именно такая-то музыка. Я никогда не скажу, что он думает о таком-то - конкретные вещи я не скажу", - уверена Черниговская.
Чипы интерфейса мозг-компьютер и набор электродов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Человек с мозговым имплантом Neuralink рассказал, как он работает
27 мая, 05:30
По ее словам, пока нет даже представления о том, как определить, слушает ли "подопытный" сейчас Rammstein или Моцарта.
"Сложность с аппаратами МРТ и подобного рода техникой ведь не столько в том, что они дорогие, а вот в чем. Допустим, нашли деньги, создали, приобрели такой прибор и суете туда людей одного за другим – а дальше-то что? Ведь что оттуда вылезает? Фактически цифры. Как их расшифровывать, что они значат, кто будет расшифровывать?" - отмечает Черниговская.
Это должна быть огромная работа, поясняет собеседница агентства, очень сложные программы и специалисты высочайшего уровня.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Нейролингвист сочла перспективными исследования наличия сознания у ИИ
Вчера, 19:06
 
НаукаРоссияТатьяна ЧерниговскаяСанкт-Петербургский государственный университетРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала