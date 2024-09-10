https://ria.ru/20240910/neyrolingvist-1971934929.html

Нейролингвист увидела опасность в портативных МРТ для чтения мыслей

Нейролингвист увидела опасность в портативных МРТ для чтения мыслей - РИА Новости, 10.09.2024

Нейролингвист увидела опасность в портативных МРТ для чтения мыслей

Портативные МРТ для чтения мыслей не появятся, они не нужны и даже опасны, считает директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T20:08

2024-09-10T20:08

2024-09-10T20:08

наука

россия

татьяна черниговская

санкт-петербургский государственный университет

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148752/72/1487527247_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_5e4daaf03218efe6183f12c861feba6f.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Портативные МРТ для чтения мыслей не появятся, они не нужны и даже опасны, считает директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская. Черниговская посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей" (включая искусственный интеллект). Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. "Не появятся (портативные МРТ для чтения мыслей – ред.)… А главное – зачем такой "портативный прибор"?.. Он не нужен. И я бы даже сказала, опасен. Мало ли что с ним кому потом припишут", - сказала Черниговская РИА Новости в ответ на вопрос, когда появятся портативные МРТ для чтения мыслей. По ее словам, "конечно, для развлечения публики и сейчас уже можно кое-что сделать". "Но если говорить серьезно, поскольку я в Институте мозга работаю… Вот, смотрю я на мозг - и при этом я уже должна много знать, предположим, что если у человека звучит музыка в голове, то это, скорее всего, вот эта зона мозга, - и мне показывают картину и спрашивают меня, что человек сейчас делает, я скажу: очень вероятно, что он слушает музыку. Но я никогда не скажу, что это именно такая-то музыка. Я никогда не скажу, что он думает о таком-то - конкретные вещи я не скажу", - уверена Черниговская. По ее словам, пока нет даже представления о том, как определить, слушает ли "подопытный" сейчас Rammstein или Моцарта. "Сложность с аппаратами МРТ и подобного рода техникой ведь не столько в том, что они дорогие, а вот в чем. Допустим, нашли деньги, создали, приобрели такой прибор и суете туда людей одного за другим – а дальше-то что? Ведь что оттуда вылезает? Фактически цифры. Как их расшифровывать, что они значат, кто будет расшифровывать?" - отмечает Черниговская. Это должна быть огромная работа, поясняет собеседница агентства, очень сложные программы и специалисты высочайшего уровня.

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https://ria.ru/20240910/soznanie-1971927326.html

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россия, татьяна черниговская , санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук