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Нейролингвист рассказала, как дольше сохранить мозговую активность - РИА Новости, 10.09.2024
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21:06 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/nejrolingvist-1971940909.html
Нейролингвист рассказала, как дольше сохранить мозговую активность
Нейролингвист рассказала, как дольше сохранить мозговую активность - РИА Новости, 10.09.2024
Нейролингвист рассказала, как дольше сохранить мозговую активность
Чтобы дольше сохранить мозговую активность, надо жить по возможности полной жизнью - общаться с разными людьми, читать и говорить на разных языках, слушать... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T21:06
2024-09-10T21:06
россия
катманду
татьяна черниговская
теодор курентзис
санкт-петербургский государственный университет
российская академия наук
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Чтобы дольше сохранить мозговую активность, надо жить по возможности полной жизнью - общаться с разными людьми, читать и говорить на разных языках, слушать музыку, путешествовать и получать разнообразные впечатления, формирующие новые нейронные сети, рассказала в интервью РИА Новости директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская. Она посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей". Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. "Жить по возможности богатой, полной жизнью: общаться, ходить, ездить, читать, смотреть, слушать - получать разнообразные впечатления. Чтобы были разные нейронные сети. Разные страны, разные люди, разные языки и так далее", - так ответила Черниговская на вопрос, какой деятельностью лучше заниматься, чтобы как можно дольше сохранить активность мозга. Отвечая на вопрос, что делать, например, шахтеру, или человеку иной профессии, не имеющему возможности часто путешествовать и слушать концерты Теодора Курентзиса, Черниговская порекомендовала читать хорошие книги и смотреть хорошие фильмы. "Открой компьютер, возьми у того, кто знает, список рекомендаций именно для тебя. И не надо кидаться сразу на сверхмодные музыкальные концерты или артхаусное кино, перед которыми нужно большую дорогу пройти, чтобы его понять. Все требует работы и времени", - отметила нейроученый. Полный текст интервью Татьяны Черниговской читайте на сайте РИА Новости ria.ru 11 сентября в 08.00 мск.
https://ria.ru/20240910/soznanie-1971923387.html
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россия, катманду, татьяна черниговская , теодор курентзис, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук
Россия, Катманду, Татьяна Черниговская , Теодор Курентзис, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия наук
Нейролингвист рассказала, как дольше сохранить мозговую активность

Черниговская: чтобы сохранить активность мозга, надо жить богатой, полной жизнью

© Фото : из личного архиваДиректор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета, академик РАО, заслуженный деятель науки и высшего образования РФ Татьяна Черниговская
Директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета, академик РАО, заслуженный деятель науки и высшего образования РФ Татьяна Черниговская - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : из личного архива
Директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета, академик РАО, заслуженный деятель науки и высшего образования РФ Татьяна Черниговская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Чтобы дольше сохранить мозговую активность, надо жить по возможности полной жизнью - общаться с разными людьми, читать и говорить на разных языках, слушать музыку, путешествовать и получать разнообразные впечатления, формирующие новые нейронные сети, рассказала в интервью РИА Новости директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская.
Она посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей". Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин.
Человеческий мозг - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Нейролингвист рассказала о своем понимании сознания
Вчера, 18:44
«
"Жить по возможности богатой, полной жизнью: общаться, ходить, ездить, читать, смотреть, слушать - получать разнообразные впечатления. Чтобы были разные нейронные сети. Разные страны, разные люди, разные языки и так далее", - так ответила Черниговская на вопрос, какой деятельностью лучше заниматься, чтобы как можно дольше сохранить активность мозга.
Отвечая на вопрос, что делать, например, шахтеру, или человеку иной профессии, не имеющему возможности часто путешествовать и слушать концерты Теодора Курентзиса, Черниговская порекомендовала читать хорошие книги и смотреть хорошие фильмы. "Открой компьютер, возьми у того, кто знает, список рекомендаций именно для тебя. И не надо кидаться сразу на сверхмодные музыкальные концерты или артхаусное кино, перед которыми нужно большую дорогу пройти, чтобы его понять. Все требует работы и времени", - отметила нейроученый.
Полный текст интервью Татьяны Черниговской читайте на сайте РИА Новости ria.ru 11 сентября в 08.00 мск.
Котенок - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Нейроученый рассказала, у каких животных есть сознание
Вчера, 20:54
 
РоссияКатмандуТатьяна ЧерниговскаяТеодор КурентзисСанкт-Петербургский государственный университетРоссийская академия наук
 
 
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