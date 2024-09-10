https://ria.ru/20240910/nato-1971896390.html
США и Британия намерены еще больше усилить НАТО, заявил Блинкен
США и Британия намерены еще больше усилить НАТО, заявил Блинкен - РИА Новости, 10.09.2024
США и Британия намерены еще больше усилить НАТО, заявил Блинкен
США и Великобритания намерены еще больше усилить НАТО и другие альянсы, центральными силами которых являются Вашингтон и Лондон, заявил американский... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:11
2024-09-10T17:11
2024-09-10T17:11
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США и Великобритания намерены еще больше усилить НАТО и другие альянсы, центральными силами которых являются Вашингтон и Лондон, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы обсуждали более широко, и наши команды будут в ближайшие дни обсуждать более широко, как мы можем укрепить альянсы, где являемся центральным частями, в особенности НАТО", - сообщил Блинкен журналистам на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Глава госдепа также указал, что США приветствуют решение Великобритании увеличить оборонные расходы до 2,5%, отметил дальнейшее развитие оборонного партнерства AUKUS с Австралией и поддержал стремление Лондона укрепить оборонное сотрудничество с Европой. "Это хорошо для Великобритании, для Европы и для Соединенных Штатов", - резюмировал Блинкен.
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в мире, великобритания, сша, лондон, энтони блинкен, нато, aukus
В мире, Великобритания, США, Лондон, Энтони Блинкен, НАТО, AUKUS
США и Британия намерены еще больше усилить НАТО, заявил Блинкен
Блинкен: США и Британия намерены еще больше усилить НАТО и другие альянсы