https://ria.ru/20240910/nato-1971896390.html

США и Британия намерены еще больше усилить НАТО, заявил Блинкен

США и Британия намерены еще больше усилить НАТО, заявил Блинкен - РИА Новости, 10.09.2024

США и Британия намерены еще больше усилить НАТО, заявил Блинкен

США и Великобритания намерены еще больше усилить НАТО и другие альянсы, центральными силами которых являются Вашингтон и Лондон, заявил американский... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:11

2024-09-10T17:11

2024-09-10T17:11

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США и Великобритания намерены еще больше усилить НАТО и другие альянсы, центральными силами которых являются Вашингтон и Лондон, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы обсуждали более широко, и наши команды будут в ближайшие дни обсуждать более широко, как мы можем укрепить альянсы, где являемся центральным частями, в особенности НАТО", - сообщил Блинкен журналистам на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Глава госдепа также указал, что США приветствуют решение Великобритании увеличить оборонные расходы до 2,5%, отметил дальнейшее развитие оборонного партнерства AUKUS с Австралией и поддержал стремление Лондона укрепить оборонное сотрудничество с Европой. "Это хорошо для Великобритании, для Европы и для Соединенных Штатов", - резюмировал Блинкен.

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945983025.html

великобритания

сша

лондон

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в мире, великобритания, сша, лондон, энтони блинкен, нато, aukus