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Реальная власть в Молдавии принадлежит НАТО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 10.09.2024
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14:34 10.09.2024 (обновлено: 14:36 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971841663.html
Реальная власть в Молдавии принадлежит НАТО, заявили в Совфеде
Реальная власть в Молдавии принадлежит НАТО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 10.09.2024
Реальная власть в Молдавии принадлежит НАТО, заявили в Совфеде
Реальная власть в Молдавии практически принадлежит НАТО, а электоральный процесс там идёт под административным давлением, заявил глава комиссии Совета Федерации РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:34
2024-09-10T14:36
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россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Реальная власть в Молдавии практически принадлежит НАТО, а электоральный процесс там идёт под административным давлением, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. "В Молдове сегодня реальная власть принадлежит практически ставленникам НАТО. Что говорить, там президент — гражданка Румынии, страны НАТО. Как это вообще и что это такое? Там идут выборы, мягко говоря, под административным давлением. Любые попытки оппозиции, причём совершенно законной, за которой огромное количество людей, хоть что-нибудь сделать, кончаются арестами и обысками, прямое давление идёт", - сказал сенатор в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в ходе брифинга о попытках внешнего вмешательства во внутренние дела РФ в период подготовки и проведения избирательной кампании 2024 года. Сенатор также предположил, что огромное давление будет оказываться на молдаван, которые работают в странах НАТО. "Их даже в пандемию собирали спецслужбы НАТОвские, сгоняли, и они голосовали в одну калитку", - напомнил Климов. Президентские выборы и референдум по возможному вступлению Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18. -0-
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молдавия, румыния, россия, андрей климов, нато, совет федерации рф
Молдавия, Румыния, Россия, Андрей Климов, НАТО, Совет Федерации РФ
Реальная власть в Молдавии принадлежит НАТО, заявили в Совфеде

Климов: власть в Молдавии принадлежит НАТО, а выборы там идут под давлением

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Реальная власть в Молдавии практически принадлежит НАТО, а электоральный процесс там идёт под административным давлением, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«
"В Молдове сегодня реальная власть принадлежит практически ставленникам НАТО. Что говорить, там президент — гражданка Румынии, страны НАТО. Как это вообще и что это такое? Там идут выборы, мягко говоря, под административным давлением. Любые попытки оппозиции, причём совершенно законной, за которой огромное количество людей, хоть что-нибудь сделать, кончаются арестами и обысками, прямое давление идёт", - сказал сенатор в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в ходе брифинга о попытках внешнего вмешательства во внутренние дела РФ в период подготовки и проведения избирательной кампании 2024 года.
Сенатор также предположил, что огромное давление будет оказываться на молдаван, которые работают в странах НАТО.
"Их даже в пандемию собирали спецслужбы НАТОвские, сгоняли, и они голосовали в одну калитку", - напомнил Климов.
Президентские выборы и референдум по возможному вступлению Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18. -0-
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