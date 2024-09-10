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Мишустин рассказал о планах по увеличению товарооборота с Узбекистаном - РИА Новости, 10.09.2024
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12:05 10.09.2024 (обновлено: 12:54 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/mishustin-1971794577.html
Мишустин рассказал о планах по увеличению товарооборота с Узбекистаном
Мишустин рассказал о планах по увеличению товарооборота с Узбекистаном - РИА Новости, 10.09.2024
Мишустин рассказал о планах по увеличению товарооборота с Узбекистаном
Правительства России и Узбекистана уделяют приоритетное внимание задаче по увеличению втрое взаимного товарооборота к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:05
2024-09-10T12:54
россия
узбекистан
ташкент
михаил мишустин
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Правительства России и Узбекистана уделяют приоритетное внимание задаче по увеличению втрое взаимного товарооборота к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте. Как сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам переговоров, Мишустин в беседе с лидером Узбекистана отметил, что по правительственной линии стороны уделяют "приоритетное внимание решению задачи по увеличению в три раза объемов взаимной торговли к 2030 году". Такую цель перед правительствами поставили президенты двух стран.
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россия, узбекистан, ташкент, михаил мишустин, шавкат мирзиеев
Россия, Узбекистан, Ташкент, Михаил Мишустин, Шавкат Мирзиеев
Мишустин рассказал о планах по увеличению товарооборота с Узбекистаном

Мишустин: РФ и Узбекистан планируют увеличить товарооборот втрое к 2030 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. 10 сентября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. 10 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. 10 сентября 2024
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ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Правительства России и Узбекистана уделяют приоритетное внимание задаче по увеличению втрое взаимного товарооборота к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.
Как сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам переговоров, Мишустин в беседе с лидером Узбекистана отметил, что по правительственной линии стороны уделяют "приоритетное внимание решению задачи по увеличению в три раза объемов взаимной торговли к 2030 году". Такую цель перед правительствами поставили президенты двух стран.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов осматривают экспозицию музея Славы во время посещения мемориального комплекса Парк Победы в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Мишустин призвал сохранить память о ВОВ для будущих поколений
9 сентября, 18:46
 
РоссияУзбекистанТашкентМихаил МишустинШавкат Мирзиеев
 
 
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