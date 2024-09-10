https://ria.ru/20240910/mishustin-1971794577.html

Мишустин рассказал о планах по увеличению товарооборота с Узбекистаном

Мишустин рассказал о планах по увеличению товарооборота с Узбекистаном - РИА Новости, 10.09.2024

Мишустин рассказал о планах по увеличению товарооборота с Узбекистаном

Правительства России и Узбекистана уделяют приоритетное внимание задаче по увеличению втрое взаимного товарооборота к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:05

2024-09-10T12:05

2024-09-10T12:54

россия

узбекистан

ташкент

михаил мишустин

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Правительства России и Узбекистана уделяют приоритетное внимание задаче по увеличению втрое взаимного товарооборота к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте. Как сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам переговоров, Мишустин в беседе с лидером Узбекистана отметил, что по правительственной линии стороны уделяют "приоритетное внимание решению задачи по увеличению в три раза объемов взаимной торговли к 2030 году". Такую цель перед правительствами поставили президенты двух стран.

https://ria.ru/20240909/mishustin-1971684163.html

россия

узбекистан

ташкент

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россия, узбекистан, ташкент, михаил мишустин, шавкат мирзиеев