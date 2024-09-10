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Мишустин встретился с президентом Узбекистана - РИА Новости, 10.09.2024
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11:17 10.09.2024 (обновлено: 12:03 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/mishustin-1971784062.html
Мишустин встретился с президентом Узбекистана
Мишустин встретился с президентом Узбекистана - РИА Новости, 10.09.2024
Мишустин встретился с президентом Узбекистана
Глава правительства России Михаил Мишустин в рамках официального визита в Узбекистан встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:17
2024-09-10T12:03
в мире
узбекистан
россия
михаил мишустин
шавкат мирзиеев
абдулла арипов
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин в рамках официального визита в Узбекистан встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Российский премьер 9 сентября прибыл с двухдневным визитом в республику. В понедельник они вместе с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым провели пятое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Беседа Мишустина с президентом страны Мирзиеевым состоялась во вторник, встреча прошла в здании Сената республики Узбекистан. Приводятся подробности.Премьер в начале встречи передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.Мишустин и Мирзиеев на переговорах рассмотрели вопросы дальнейшего расширения российско-узбекских отношений, а особое внимание уделили реализации решений и соглашений, принятых в ходе государственного визита Путина в Узбекистан, который состоялся в мае. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.Они также высоко оценили результаты очередного заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана, которое состоялось накануне. Кроме того, стороны отметили важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики.Мирзиёев в ходе встречи выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции.После переговоров с президентом Узбекистана у Мишустина состоялась встреча с его помощником Саидой Мирзиёевой, на которой обсуждались актуальные вопросы по ряду важных направлений двустороннего сотрудничества, включая экономику, культуру и образование. Стороны уделили особое внимание сфере трудовой миграции, договорились и далее развивать тесный диалог, нацеленный на расширение взаимовыгодного партнерства.
https://ria.ru/20240909/mishustin-1971679682.html
https://ria.ru/20240909/mishustin-1971669467.html
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в мире, узбекистан, россия, михаил мишустин, шавкат мирзиеев, абдулла арипов, владимир путин
В мире, Узбекистан, Россия, Михаил Мишустин, Шавкат Мирзиеев, Абдулла Арипов, Владимир Путин
Мишустин встретился с президентом Узбекистана

Мишустин встретился с президентом Узбекистана в рамках официального визита

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин в рамках официального визита в Узбекистан встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым.
Российский премьер 9 сентября прибыл с двухдневным визитом в республику. В понедельник они вместе с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым провели пятое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Мишустин оценил энергетическое партнерство России и Узбекистана
Вчера, 18:36
Беседа Мишустина с президентом страны Мирзиеевым состоялась во вторник, встреча прошла в здании Сената республики Узбекистан.
Приводятся подробности.
Премьер в начале встречи передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
Мишустин и Мирзиеев на переговорах рассмотрели вопросы дальнейшего расширения российско-узбекских отношений, а особое внимание уделили реализации решений и соглашений, принятых в ходе государственного визита Путина в Узбекистан, который состоялся в мае. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов возлагают цветы к мемориалу Ода стойкости во время посещения мемориального комплекса Парк Победы в Ташкенте. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Мишустин начал визит в Узбекистан с посещения мемориального комплекса
Вчера, 17:50
Они также высоко оценили результаты очередного заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана, которое состоялось накануне. Кроме того, стороны отметили важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики.
Мирзиёев в ходе встречи выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции.
После переговоров с президентом Узбекистана у Мишустина состоялась встреча с его помощником Саидой Мирзиёевой, на которой обсуждались актуальные вопросы по ряду важных направлений двустороннего сотрудничества, включая экономику, культуру и образование. Стороны уделили особое внимание сфере трудовой миграции, договорились и далее развивать тесный диалог, нацеленный на расширение взаимовыгодного партнерства.
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Мишустин назвал Узбекистан надежным партнером России
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