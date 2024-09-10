https://ria.ru/20240910/mishustin-1971784062.html

Мишустин встретился с президентом Узбекистана

Мишустин встретился с президентом Узбекистана - РИА Новости, 10.09.2024

Мишустин встретился с президентом Узбекистана

Глава правительства России Михаил Мишустин в рамках официального визита в Узбекистан встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:17

2024-09-10T11:17

2024-09-10T12:03

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ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин в рамках официального визита в Узбекистан встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Российский премьер 9 сентября прибыл с двухдневным визитом в республику. В понедельник они вместе с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым провели пятое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Беседа Мишустина с президентом страны Мирзиеевым состоялась во вторник, встреча прошла в здании Сената республики Узбекистан. Приводятся подробности.Премьер в начале встречи передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.Мишустин и Мирзиеев на переговорах рассмотрели вопросы дальнейшего расширения российско-узбекских отношений, а особое внимание уделили реализации решений и соглашений, принятых в ходе государственного визита Путина в Узбекистан, который состоялся в мае. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.Они также высоко оценили результаты очередного заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана, которое состоялось накануне. Кроме того, стороны отметили важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики.Мирзиёев в ходе встречи выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции.После переговоров с президентом Узбекистана у Мишустина состоялась встреча с его помощником Саидой Мирзиёевой, на которой обсуждались актуальные вопросы по ряду важных направлений двустороннего сотрудничества, включая экономику, культуру и образование. Стороны уделили особое внимание сфере трудовой миграции, договорились и далее развивать тесный диалог, нацеленный на расширение взаимовыгодного партнерства.

https://ria.ru/20240909/mishustin-1971679682.html

https://ria.ru/20240909/mishustin-1971669467.html

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в мире, узбекистан, россия, михаил мишустин, шавкат мирзиеев, абдулла арипов, владимир путин