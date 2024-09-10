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Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует - РИА Новости, 10.09.2024
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15:59 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/medvedev-1971864910.html
Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует
Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует - РИА Новости, 10.09.2024
Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует, мир расколот, а православие в нем подвергается давлению, но Россия развивается РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:59
2024-09-10T15:59
россия
санкт-петербург
дмитрий медведев
патриарх кирилл (владимир гундяев)
санкт-петербургский государственный университет
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует, мир расколот, а православие в нем подвергается давлению, но Россия развивается в правильном направлении. "Я считаю, что наша страна развивается в правильном направлении. При том, что значительная часть западной цивилизации, как справедливо было сказано, к сожалению, для всего мира, деградирует. И лучшие образцы нравственного поведения демонстрирует в своем служении святейший патриарх. Ваше святейшество, все, что вы делаете в своем служении, - это особый пример нравственного подвига в условиях расколотого мира. Мир расколот, православие подвергается тяжелейшему давлению, и вам, как первосвятителю, как предстоятелю Русской православной церкви, приходится всему этому противостоять", - сказал Медведев после вручения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу диплома почетного доктора СПбГУ. Патриарх Кирилл во вторник освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге. Он благословил преподавателей и студентов СПбГУ и подарил университету образ Христа Спасителя, а также наградил ректора СПбГУ Николая Кропачева церковным орденом Александра Невского III степени. Медведев принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 300-летия СПбГУ.
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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, патриарх кирилл (владимир гундяев), санкт-петербургский государственный университет, русская православная церковь
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Санкт-Петербургский государственный университет, Русская православная церковь
Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует

Медведев: Запад деградирует, мир расколот, православие подвергается давлению

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует, мир расколот, а православие в нем подвергается давлению, но Россия развивается в правильном направлении.
"Я считаю, что наша страна развивается в правильном направлении. При том, что значительная часть западной цивилизации, как справедливо было сказано, к сожалению, для всего мира, деградирует. И лучшие образцы нравственного поведения демонстрирует в своем служении святейший патриарх. Ваше святейшество, все, что вы делаете в своем служении, - это особый пример нравственного подвига в условиях расколотого мира. Мир расколот, православие подвергается тяжелейшему давлению, и вам, как первосвятителю, как предстоятелю Русской православной церкви, приходится всему этому противостоять", - сказал Медведев после вручения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу диплома почетного доктора СПбГУ.
Патриарх Кирилл во вторник освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге. Он благословил преподавателей и студентов СПбГУ и подарил университету образ Христа Спасителя, а также наградил ректора СПбГУ Николая Кропачева церковным орденом Александра Невского III степени. Медведев принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 300-летия СПбГУ.
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РоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Санкт-Петербургский государственный университетРусская православная церковь
 
 
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