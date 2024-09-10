Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует
Медведев: Запад деградирует, мир расколот, православие подвергается давлению
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует, мир расколот, а православие в нем подвергается давлению, но Россия развивается в правильном направлении.
"Я считаю, что наша страна развивается в правильном направлении. При том, что значительная часть западной цивилизации, как справедливо было сказано, к сожалению, для всего мира, деградирует. И лучшие образцы нравственного поведения демонстрирует в своем служении святейший патриарх. Ваше святейшество, все, что вы делаете в своем служении, - это особый пример нравственного подвига в условиях расколотого мира. Мир расколот, православие подвергается тяжелейшему давлению, и вам, как первосвятителю, как предстоятелю Русской православной церкви, приходится всему этому противостоять", - сказал Медведев после вручения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу диплома почетного доктора СПбГУ.
Патриарх Кирилл во вторник освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге. Он благословил преподавателей и студентов СПбГУ и подарил университету образ Христа Спасителя, а также наградил ректора СПбГУ Николая Кропачева церковным орденом Александра Невского III степени. Медведев принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 300-летия СПбГУ.