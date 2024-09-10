https://ria.ru/20240910/medvedev-1971864910.html

Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует

Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует - РИА Новости, 10.09.2024

Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует, мир расколот, а православие в нем подвергается давлению, но Россия развивается РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:59

2024-09-10T15:59

2024-09-10T15:59

россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

патриарх кирилл (владимир гундяев)

санкт-петербургский государственный университет

русская православная церковь

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западная цивилизация деградирует, мир расколот, а православие в нем подвергается давлению, но Россия развивается в правильном направлении. "Я считаю, что наша страна развивается в правильном направлении. При том, что значительная часть западной цивилизации, как справедливо было сказано, к сожалению, для всего мира, деградирует. И лучшие образцы нравственного поведения демонстрирует в своем служении святейший патриарх. Ваше святейшество, все, что вы делаете в своем служении, - это особый пример нравственного подвига в условиях расколотого мира. Мир расколот, православие подвергается тяжелейшему давлению, и вам, как первосвятителю, как предстоятелю Русской православной церкви, приходится всему этому противостоять", - сказал Медведев после вручения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу диплома почетного доктора СПбГУ. Патриарх Кирилл во вторник освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге. Он благословил преподавателей и студентов СПбГУ и подарил университету образ Христа Спасителя, а также наградил ректора СПбГУ Николая Кропачева церковным орденом Александра Невского III степени. Медведев принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 300-летия СПбГУ.

https://ria.ru/20240526/rossiya-1948442749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, патриарх кирилл (владимир гундяев), санкт-петербургский государственный университет, русская православная церковь