https://ria.ru/20240910/lyuksemburg-1971812952.html

Люксембург не видит смысла проводить мирные конференции без России

Люксембург не видит смысла проводить мирные конференции без России - РИА Новости, 10.09.2024

Люксембург не видит смысла проводить мирные конференции без России

Конференции по урегулированию конфликта на Украине нет смысла проводить без участия в них России, заявил во вторник заместитель премьер-министра Люксембурга,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:05

2024-09-10T13:05

2024-09-10T13:05

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ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. Конференции по урегулированию конфликта на Украине нет смысла проводить без участия в них России, заявил во вторник заместитель премьер-министра Люксембурга, министр иностранных дел и внешней торговли Ксавье Беттель. "Нам будет нужен диалог с Россией. Мы не можем поменять наших соседей. Россия будет существовать как страна, и нет смысла устраивать мирные конференции без неё. Если вы хотите мирную конференцию, она должна быть с участием России, где все сядут за стол переговоров", - сказал он в ходе международного форума "Ереванский диалог". Владимир Зеленский 5 сентября заявил, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по урегулированию конфликта на Украине. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференциипризывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240731/zelenskij-1963293342.html

https://ria.ru/20240831/lavrov-1969695835.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, ксавье беттель, владимир зеленский, запорожская аэс, нато, вооруженные силы украины