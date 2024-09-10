https://ria.ru/20240910/kotyakov-1971749070.html

Антон Котяков: закон о платформенной занятости изменит ландшафт рынка труда

Антон Котяков: закон о платформенной занятости изменит ландшафт рынка труда - РИА Новости, 10.09.2024

Антон Котяков: закон о платформенной занятости изменит ландшафт рынка труда

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости в рамках встречи министров труда и занятости стран БРИКС рассказал, практиками каких... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:00

2024-09-10T11:00

2024-09-10T11:00

интервью

антон котяков

россия

китай

михаил мишустин

андрей исаев

брикс

госдума рф

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости в рамках встречи министров труда и занятости стран БРИКС рассказал, практиками каких стран Минтруд может воспользоваться, когда представят новые национальные проекты "Семья" и "Кадры", а также когда в Госдуму внесут проекты о платформенной занятости и о повышении МРОТ, сколько человек получают пособие по безработице при ее рекордно низком уровне в стране, и будут ли в следующем году дополнительные официальные выходные дни. Беседовала Анастасия Кёся. – Сегодня состоялась десятая встреча министров труда и занятости стран БРИКС. Какие лучшие практики в сфере социальной политики Минтруд планирует взять в пользование у коллег по БРИКС? А какие практики Минтруда могут быть полезны им?– Сегодня диалог строился на представлении инструментов, которые есть у разных стран. Мне понравилось выступление коллег из Китая, связанное с регулированием платформенной занятости. Был интересно представлен опыт Объединенных Арабских Эмиратов с точки зрения вопросов по охране труда. Такого рода мероприятия и экспертная оценка, которая выносится после, значимы и обогащают новыми знаниями и опытом для принятия управленческих решений. Коллеги с большим вниманием отнеслись к нашим российским наработкам. Проект социального казначейства был очень высоко оценен нашими зарубежными партнерами.Завтра мы будем подводить итоги совместной работы, будет подписана декларация. Но уже сегодня можно сказать, что по вопросам, которые были озвучены, во многом целевые задачи и ориентиры схожи. Возможно, мы достигаем этих целей разными инструментами с учетом национальной специфики и законодательства. Но тренд, в рамках которого мы движемся, поддержан всеми.– Ранее правительство сообщало, что национальные проекты должны быть подготовлены и отредактированы к сентябрю. На каком этапе сейчас находятся нацпроекты "Семья" и "Кадры", какие изменения они претерпели?– Согласно плану разработки национальных проектов, проведены стратегические сессии с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Сформированные пакеты мероприятий в нацпроектах в зоне наших компетенций – "Кадры" и "Семья" – поддержаны председателем правительства. Был высказан ряд замечаний, которые нужно обработать. Сейчас мы их устраняем, и в ближайшее время национальные проекты будут представлены.Те базовые подходы и основные направления работы, о которых мы говорили, представляя нацпроекты на выставке "Россия", сохранены. Корректировке подверглись линейки показателей с учетом объема финансирования, будут включены дополнительные мероприятия, сделана более точная связь между национальными проектами. Я думаю, что в ближайшие две недели, в сентябре, они будут уже представлены уже в полном объеме.– В каком статусе сегодня находится проект по повышению МРОТ, и когда планируется его принятие? Вносятся ли в него смысловые корректировки – по размеру, охвату населения?– Целеполагание, которое изначально закладывали с точки зрения увеличения разрыва между прожиточными минимумом и минимальным размером оплаты труда к 2030 году, мы сохранили. В проектировках бюджета, который сейчас верстается на 2025 год, МРОТ увеличивается на 16,6%. Сегодня у нас 19 242 рублей, а будет 22 440 рублей.Проект закона сейчас внесен в правительство. И он в бюджетном пакете будет в ближайшее время, до 1 октября, внесен в Государственную думу. Но значение величины минимального размера оплаты труда действительно сегодня уже определено. Будем вести обсуждение с депутатами. Надеемся на поддержку.– Безработица в России сохранилась на уровне 2,4% в июле. Сколько человек сегодня получают пособие по безработице?– У нас сегодня чуть меньше 280 тысяч получателей пособия. В прошлом году изменили подходы к формированию пособия по безработице. В этом году пособие впервые было проиндексировано по тем же принципам, что индексируются все наши социальные выплаты – на уровень фактической инфляции. То есть 1 февраля пособие по безработице, максимальный размер которого сейчас составляет 13 739 рублей, будет проиндексировано на фактический уровень инфляции за 2024 год.– Ожидается ли увеличение количества официальных выходных дней в следующем году?– Нет, не ожидается. Мы сформировали график рабочих и выходных дней на 2025 год. И мы традиционно в следующем году имеем возможность отдохнуть 31-го числа.– Как идет подготовка законопроекта о платформенной занятости? Когда его планируется внести в Госдуму?– Подготовка этого законопроекта идет в рамках рабочей группы, которая создана при Государственной думе. Председатель этой группы – Андрей Исаев. Работа достаточно плотная, развернута дискуссия между всеми сторонами социального партнерства – это и профсоюзы, и работодатели. В этой работе активно принимает участие государственно-правовое управление администрации президента, представители Совета Федерации, Минэкономразвития. Основной вопрос, который мы сегодня обсуждаем, – четкие границы правоотношений, к какой сфере законодательства они относятся. Либо в рамках платформенной занятости гражданско-правовая сфера взаимоотношений, либо здесь все-таки инструменты трудового законодательства.Сегодня очень интересная дискуссия развернулась на площадке БРИКС. В Объединенных Арабских Эмиратах, например, все вопросы, связанные с платформенной занятостью, отнесены к трудовым отношениям. Исходя из этого, они полностью сохранили весь объем социальных гарантий для своих граждан, которые работают в рамках платформы. Звучали разные точки зрения – достаточно обоснованные, с учетом особенностей национального законодательства к вопросам регулирования платформенной занятости. Международный опыт мы обязательно проанализируем и какие-то моменты используем при подготовке нашего законопроекта.– Есть ли понимание, удастся до конца осенней сессии Госдумы его принять?– Очень много аспектов сегодня еще находятся в обсуждении. Некоторые коллеги считают, что нужно принимать не закон о платформенной занятости, а закон о платформенной экономике. Если идти по этому пути, то такой глобальный серьезный подход будет затрагивать не только занятость, но и другие аспекты, связанные с работой платформ. Мы работаем над документом, но, скорее всего, уйдем с его принятием в весеннюю сессию.Любое решение, вне зависимости от того, будут ли это трудовые или гражданско-правовые отношения, меняет ландшафт в сфере трудовых отношений, занятости. Поэтому я бы не хотел торопиться с этим законопроектом. Он слишком сильно будет влиять на структуру занятости в нашей стране на перспективу. Здесь нужны выверенные, взвешенные, грамотные решения.Мы сейчас должны визионерски посмотреть на правовое регулирование этих отношений. Этим нормативным документом необходимо закрепить не то, что есть сейчас, а заглянуть немножко в будущее, понять, каким образом будет развиваться это направление, и принять лучшее решение для нашей экономики и наших граждан с учетом перспективы.

https://ria.ru/20240905/putin-1970762429.html

https://ria.ru/20240829/mrot-1969138417.html

https://ria.ru/20240730/rossija-1962978668.html

https://ria.ru/20240730/kadry-1962976383.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, антон котяков, россия, китай, михаил мишустин, андрей исаев, брикс, госдума рф, совет федерации рф