https://ria.ru/20240910/kiev-1971842849.html

В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда

В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда - РИА Новости, 10.09.2024

В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл в Киев, сообщил во вторник МУС. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:55

2024-09-10T14:55

2024-09-10T20:37

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл в Киев, сообщил во вторник МУС. "Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан прибыл в Киев", — говорится в сообщении МУС в социальной сети X. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

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в мире, киев, россия, международный уголовный суд