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В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда - РИА Новости, 10.09.2024
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14:55 10.09.2024 (обновлено: 20:37 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/kiev-1971842849.html
В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда
В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда - РИА Новости, 10.09.2024
В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл в Киев, сообщил во вторник МУС. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:55
2024-09-10T20:37
в мире
киев
россия
международный уголовный суд
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл в Киев, сообщил во вторник МУС. "Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан прибыл в Киев", — говорится в сообщении МУС в социальной сети X. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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в мире, киев, россия, международный уголовный суд
В мире, Киев, Россия, Международный уголовный суд
В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда

В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда Карим Хан

© AP Photo / Peter DejongПрокурор Международного уголовного суда Карим Хан
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл в Киев, сообщил во вторник МУС.
"Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан прибыл в Киев", — говорится в сообщении МУС в социальной сети X.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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