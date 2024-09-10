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В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда
В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда - РИА Новости, 10.09.2024
В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл в Киев, сообщил во вторник МУС. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:55
2024-09-10T14:55
2024-09-10T20:37
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл в Киев, сообщил во вторник МУС. "Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан прибыл в Киев", — говорится в сообщении МУС в социальной сети X. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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в мире, киев, россия, международный уголовный суд
В мире, Киев, Россия, Международный уголовный суд
В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда
В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда Карим Хан