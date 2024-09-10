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Шойгу отметил важность усиления сотрудничества России и Венесуэлы - РИА Новости, 10.09.2024
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16:26 10.09.2024
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Шойгу отметил важность усиления сотрудничества России и Венесуэлы
Шойгу отметил важность усиления сотрудничества России и Венесуэлы - РИА Новости, 10.09.2024
Шойгу отметил важность усиления сотрудничества России и Венесуэлы
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал важным усиление совместной работы России и Венесуэлы в области международной информационной безопасности. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:26
2024-09-10T16:26
россия
венесуэла
москва
сергей шойгу
николас мадуро
брикс
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал важным усиление совместной работы России и Венесуэлы в области международной информационной безопасности. На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с генеральным секретарем совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Феррейрой. "Приветствуем успешное проведение президентских выборов в Венесуэле", - сказал Шойгу. На выборах, прошедших 28 июня, победил действующий глава государства Николас Мадуро. Шойгу отметил основные направления взаимодействия Москвы и Каракаса. "Важное значение имеет усиление координации действий по вопросам обеспечения международной информационной безопасности", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240904/venesuela-1970388635.html
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россия, венесуэла, москва, сергей шойгу, николас мадуро, брикс, безопасность
Россия, Венесуэла, Москва, Сергей Шойгу, Николас Мадуро, БРИКС, Безопасность
Шойгу отметил важность усиления сотрудничества России и Венесуэлы

Шойгу: важно усилить совместную с Венесуэлой работу по кибербезопасности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибератака
Кибератака - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал важным усиление совместной работы России и Венесуэлы в области международной информационной безопасности.
На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с генеральным секретарем совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Феррейрой.
Мужчина с флагом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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4 сентября, 03:43
"Приветствуем успешное проведение президентских выборов в Венесуэле", - сказал Шойгу.
На выборах, прошедших 28 июня, победил действующий глава государства Николас Мадуро.
Шойгу отметил основные направления взаимодействия Москвы и Каракаса. "Важное значение имеет усиление координации действий по вопросам обеспечения международной информационной безопасности", - подчеркнул он.
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РоссияВенесуэлаМоскваСергей ШойгуНиколас МадуроБРИКСБезопасность
 
 
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