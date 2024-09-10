https://ria.ru/20240910/kiberbezopasnost-1971876434.html

Шойгу отметил важность усиления сотрудничества России и Венесуэлы

Шойгу отметил важность усиления сотрудничества России и Венесуэлы - РИА Новости, 10.09.2024

Шойгу отметил важность усиления сотрудничества России и Венесуэлы

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал важным усиление совместной работы России и Венесуэлы в области международной информационной безопасности. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:26

2024-09-10T16:26

2024-09-10T16:26

россия

венесуэла

москва

сергей шойгу

николас мадуро

брикс

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал важным усиление совместной работы России и Венесуэлы в области международной информационной безопасности. На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с генеральным секретарем совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Феррейрой. "Приветствуем успешное проведение президентских выборов в Венесуэле", - сказал Шойгу. На выборах, прошедших 28 июня, победил действующий глава государства Николас Мадуро. Шойгу отметил основные направления взаимодействия Москвы и Каракаса. "Важное значение имеет усиление координации действий по вопросам обеспечения международной информационной безопасности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240904/venesuela-1970388635.html

https://ria.ru/20240802/maduro-1963772379.html

россия

венесуэла

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, венесуэла, москва, сергей шойгу, николас мадуро, брикс, безопасность