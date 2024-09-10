https://ria.ru/20240910/kharkov-1971823677.html

Уничтожены все ТЭЦ, обслуживающие Харьков

Уничтожены все ТЭЦ, обслуживающие Харьков - РИА Новости, 10.09.2024

Уничтожены все ТЭЦ, обслуживающие Харьков

Российские войска уничтожили все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:41

2024-09-10T13:41

2024-09-10T15:23

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге."Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные", — сказал премьер.На минувшей неделе Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут продолжаться до 12 часов в сутки.В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или ликвидированы.По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина лишилась половины вырабатывающих мощностей, оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027-м или 2028 году.

https://ria.ru/20240910/peskov-1971805697.html

https://ria.ru/20240831/energosektor-1969749790.html

https://ria.ru/20240910/nanosit-1971771315.html

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харьков, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия, в мире