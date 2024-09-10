Уничтожены все ТЭЦ, обслуживающие Харьков
Шмыгаль сообщил об уничтожении практически всех ТЭЦ, обслуживающих Харьков
© Фото : Администрация ХарьковаТЭЦ-5 в Харькове после удара
© Фото : Администрация Харькова
ТЭЦ-5 в Харькове после удара. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге.
"Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные", — сказал премьер.
На минувшей неделе Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут продолжаться до 12 часов в сутки.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или ликвидированы.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина лишилась половины вырабатывающих мощностей, оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027-м или 2028 году.