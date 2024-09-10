https://ria.ru/20240910/kazan-1971942368.html
Актер из сериала "Основание: Осман" хотел бы жить в Казани
Актер из сериала "Основание: Осман" хотел бы жить в Казани - РИА Новости, 10.09.2024
Актер из сериала "Основание: Осман" хотел бы жить в Казани
Известный турецкий актер Фатих Айхан ( "Основание: Осман") рассказал РИА Новости, что хотел бы жить в Казани, где уделяют большое внимание культуре. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T21:32
2024-09-10T21:32
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КАЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Известный турецкий актер Фатих Айхан ( "Основание: Осман") рассказал РИА Новости, что хотел бы жить в Казани, где уделяют большое внимание культуре. В рейтинговом сериале "Основание: Осман" (6 сезонов), который купили 110 стран, Айхан сыграл роль Байсунгура. "В Казань я влюбился, возможно, я бы даже хотел тут жить, тут много театров, а я очень люблю театр. Здесь уделяется большое внимание культуре. Для меня театр на первом месте, потом - полнометражное кино и уже потом сериалы. Больше я люблю играть на сцене, но в течение последних шести-семи лет, у меня не получается выйти на сцену", - рассказал Айхан корреспонденту агентства на Международном казанском фестивале "Алтын минбар". По его словам, в кино он не выделяет какой-то жанр, так как актер должен уметь играть все. "Актером быть интересно, можешь примерить на себя любую роль", - отметил актер. Айхан рассказал, что он в сегодняшнем тревожном мире он старается "не думать о будущем, не замыкаться на прошлом, а жить здесь и сейчас, извлекая радости из того, что есть". Казанский международный фестиваль "Алтын минбар" проходит в столице Татарстана с 6 по 11 сентября 2024 года при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова и министерства культуры РФ. Фильмы конкурсных и внеконкурсных программ покажут в 43 районах Татарстана.
https://ria.ru/20240909/kadyrov-1971699972.html
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казань, россия, рустам минниханов
Шоубиз, Казань, Россия, Рустам Минниханов
Актер из сериала "Основание: Осман" хотел бы жить в Казани
Турецкий актер Фатих Айхан заявил, что хотел бы жить в Казани из-за ее культуры
КАЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Известный турецкий актер Фатих Айхан ( "Основание: Осман") рассказал РИА Новости, что хотел бы жить в Казани, где уделяют большое внимание культуре.
В рейтинговом сериале "Основание: Осман" (6 сезонов), который купили 110 стран, Айхан сыграл роль Байсунгура.
"В Казань я влюбился, возможно, я бы даже хотел тут жить, тут много театров, а я очень люблю театр. Здесь уделяется большое внимание культуре. Для меня театр на первом месте, потом - полнометражное кино и уже потом сериалы. Больше я люблю играть на сцене, но в течение последних шести-семи лет, у меня не получается выйти на сцену", - рассказал Айхан корреспонденту агентства на Международном казанском фестивале "Алтын минбар".
По его словам, в кино он не выделяет какой-то жанр, так как актер должен уметь играть все. "Актером быть интересно, можешь примерить на себя любую роль", - отметил актер.
Айхан рассказал, что он в сегодняшнем тревожном мире он старается "не думать о будущем, не замыкаться на прошлом, а жить здесь и сейчас, извлекая радости из того, что есть".
Казанский международный фестиваль "Алтын минбар" проходит в столице Татарстана с 6 по 11 сентября 2024 года при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова
и министерства культуры РФ
. Фильмы конкурсных и внеконкурсных программ покажут в 43 районах Татарстана.