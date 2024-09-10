https://ria.ru/20240910/importozameschenie-1971728332.html
Источник: Россия импортозаместила почти половину региональных информсистем
Источник: Россия импортозаместила почти половину региональных информсистем - РИА Новости, 10.09.2024
Источник: Россия импортозаместила почти половину региональных информсистем
Регионы России на текущий момент импортозаместили почти половину программного обеспечения (ПО) в своих информационных системах, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:38
2024-09-10T03:38
2024-09-10T03:38
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технологии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Регионы России на текущий момент импортозаместили почти половину программного обеспечения (ПО) в своих информационных системах, сообщил РИА Новости источник, близкий к аппарату правительства. "Свыше 40% региональных информационных систем заместили все компоненты на отечественные в своих информационных системах", - рассказал собеседник агентства. При этом ПО в региональных системах критической информационной инфраструктуры (КИИ) уже импортозамещено на 90%. Полностью регионы импортозаместили межсетевые экраны и антивирусы. Третью строчку в рейтинге импортозамещения заняли средства хранения данных, а на последней - серверное ПО. Лидером по импортонезависимости среди регионов РФ стала Республика Татарстан, в списке также Сахалинская область, Кабардино-Балкарская республика, а также Белгородская, Новосибирская и Ленинградская области. Президент России Владимир Путин в марте 2022 года подписал указ, согласно которому госорганам и госкомпаниям запрещается использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20240603/putin-1950229403.html
https://ria.ru/20240425/patrushev-1942330158.html
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россия, республика татарстан (татарстан), сахалинская область, владимир путин, технологии
Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Сахалинская область, Владимир Путин, Технологии
Источник: Россия импортозаместила почти половину региональных информсистем
Российские регионы импортозаместили более 40 процентов региональных информсистем