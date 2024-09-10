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Человечеству важно не потерять контроль над ИИ, заявила нейролингвист - РИА Новости, 10.09.2024
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Наука
 
19:42 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ii-1971931509.html
Человечеству важно не потерять контроль над ИИ, заявила нейролингвист
Человечеству важно не потерять контроль над ИИ, заявила нейролингвист - РИА Новости, 10.09.2024
Человечеству важно не потерять контроль над ИИ, заявила нейролингвист
Человечеству важно не потерять контроль над стремительно развивающимся искусственным интеллектом (ИИ) и собственную творческую деятельность с появлением... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:42
2024-09-10T19:42
наука
россия
татьяна черниговская
санкт-петербургский государственный университет
российская академия наук
ии
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Человечеству важно не потерять контроль над стремительно развивающимся искусственным интеллектом (ИИ) и собственную творческую деятельность с появлением "искусственного Дюрера" и "сознания ИИ", заявила в интервью РИА Новости директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ, нейролингвист Татьяна Черниговская. Она посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале (Индия) с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду (Непал) собралась уже вторая, расширенная конференция на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей" (включая искусственный интеллект). Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. "Такие международные научные конференции о сознании надо продолжать. Я уверена, что это имеет общечеловеческое значение, экзистенциальный смысл. Потому что это про то, как устроен когнитивный, мыслящий мир, в состоянии ли мы его контролировать, в какой степени и в какую сторону контролировать?" - сказала Черниговская. По ее словам, "artificial intelligence", который переводят на русский язык как "искусственный интеллект", - это просто программа, которая умеет решать задачи. "А то, что мы сейчас обсуждаем, - это не artificial intelligence, это другое, иначе зачем бы мы замахнулись на разговор о том, есть ли у него сознание. Мы же не параноики: если речь идет просто о программе, которая решает какие-то задачи, то что мы разволновались? Но мы волнуемся, потому что нам важно не потерять контроль. Программы становятся все более изощренные, самообучающиеся, и доходит до того, что порой их создатели уже не понимают, что эти программы делают, какая у них логика – все еще заложенная нами аристотелевская или уже какая-то иная?" - отметила Черниговская. Она напомнила, как программа обыграла человека в игре в Го (в 2016 году прошел исторический матч между компьютерной программой AlphaGo, разработанной британской компанией GoogleDeepMind, и корейским профессионалом 9 дана с мировым именем Ли Седолем). "При этом программа сделала ход, которого никто никогда не делал. Специалистам непонятно было, откуда вообще взялся этот ход, притом невероятной красоты. Это была иная логика, его даже окрестили "инопланетным ходом", - добавила собеседница агентства. Отвечая на вопрос, сможет ли в будущем робот-хозяйка с искусственным интеллектом заменить человеку настоящую жену, Черниговская отметила, что если человечество собирается прекратить жить на этой планете, то двигается в правильном направлении. "А если мы все же собираемся продолжить жить, то зачем нам те, которые вместо нас будут решать задачи, писать картины, музыку, сценарии и так далее?" - задала вопрос нейроученый. Она отметила, что в Голливуде уже бунты сценаристов, которые рискуют остаться без работы из-за пишущих сценарии программ, а вместо реальных актеров играют как бы их электронные копии. "Но если у нас есть настоящий (живописец Альбрехт - ред.) Дюрер, то зачем нам еще один "Дюрер", который будет писать Дюрера? Мы сами чем собираемся заниматься в оставшееся время на этой планете?" - добавила Черниговская. По ее словам, людям важно понять, кто они такие и в кого превращаются. "Нам доверили планету – так почему-то мы решили - но, во-первых, нам никто ничего не доверял, а во-вторых, и что мы сделали с тем, что, как мы решили, нам доверили? На планете уже почти жить нельзя!" - констатировала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240530/biolog-1949309238.html
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россия, татьяна черниговская , санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, ии
Наука, Россия, Татьяна Черниговская , Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия наук, ИИ
Человечеству важно не потерять контроль над ИИ, заявила нейролингвист

Нейролингвист Черниговская: человечеству важно не потерять контроль над ИИ

© iStock.com / Just_SuperИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© iStock.com / Just_Super
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Человечеству важно не потерять контроль над стремительно развивающимся искусственным интеллектом (ИИ) и собственную творческую деятельность с появлением "искусственного Дюрера" и "сознания ИИ", заявила в интервью РИА Новости директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ, нейролингвист Татьяна Черниговская.
Она посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале (Индия) с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду (Непал) собралась уже вторая, расширенная конференция на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей" (включая искусственный интеллект). Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин.
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"Такие международные научные конференции о сознании надо продолжать. Я уверена, что это имеет общечеловеческое значение, экзистенциальный смысл. Потому что это про то, как устроен когнитивный, мыслящий мир, в состоянии ли мы его контролировать, в какой степени и в какую сторону контролировать?" - сказала Черниговская.
По ее словам, "artificial intelligence", который переводят на русский язык как "искусственный интеллект", - это просто программа, которая умеет решать задачи.
"А то, что мы сейчас обсуждаем, - это не artificial intelligence, это другое, иначе зачем бы мы замахнулись на разговор о том, есть ли у него сознание. Мы же не параноики: если речь идет просто о программе, которая решает какие-то задачи, то что мы разволновались? Но мы волнуемся, потому что нам важно не потерять контроль. Программы становятся все более изощренные, самообучающиеся, и доходит до того, что порой их создатели уже не понимают, что эти программы делают, какая у них логика – все еще заложенная нами аристотелевская или уже какая-то иная?" - отметила Черниговская.
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Она напомнила, как программа обыграла человека в игре в Го (в 2016 году прошел исторический матч между компьютерной программой AlphaGo, разработанной британской компанией GoogleDeepMind, и корейским профессионалом 9 дана с мировым именем Ли Седолем).
"При этом программа сделала ход, которого никто никогда не делал. Специалистам непонятно было, откуда вообще взялся этот ход, притом невероятной красоты. Это была иная логика, его даже окрестили "инопланетным ходом", - добавила собеседница агентства.
Отвечая на вопрос, сможет ли в будущем робот-хозяйка с искусственным интеллектом заменить человеку настоящую жену, Черниговская отметила, что если человечество собирается прекратить жить на этой планете, то двигается в правильном направлении.
"А если мы все же собираемся продолжить жить, то зачем нам те, которые вместо нас будут решать задачи, писать картины, музыку, сценарии и так далее?" - задала вопрос нейроученый.
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Она отметила, что в Голливуде уже бунты сценаристов, которые рискуют остаться без работы из-за пишущих сценарии программ, а вместо реальных актеров играют как бы их электронные копии.
"Но если у нас есть настоящий (живописец Альбрехт - ред.) Дюрер, то зачем нам еще один "Дюрер", который будет писать Дюрера? Мы сами чем собираемся заниматься в оставшееся время на этой планете?" - добавила Черниговская.
По ее словам, людям важно понять, кто они такие и в кого превращаются.
"Нам доверили планету – так почему-то мы решили - но, во-первых, нам никто ничего не доверял, а во-вторых, и что мы сделали с тем, что, как мы решили, нам доверили? На планете уже почти жить нельзя!" - констатировала собеседница агентства.
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НаукаРоссияТатьяна ЧерниговскаяСанкт-Петербургский государственный университетРоссийская академия наукИИ
 
 
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